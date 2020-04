Vacinação para idosos será retomada nesta quarta-feira

A vacinação contra a gripe será retomada amanhã (1°), no pátio e parte interna do Estádio Municipal Fausto Alvim.

Os idosos que forem vacinar de carro, no esquema Drive-Thru, devem se direcionar para a porta do Estádio pela av. Imbiara.

Idosos que forem a pé, serão vacinados dentro do estádio, com entrada pela rua lateral (Rua Melchíades da Cunha. A vacinação deve começar às 8h e se estender até o final do estoque, que é de aproximadamente 2 mil doses.