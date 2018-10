Vereadores cobram emprego para araxaenses em prestadora de serviços da CBMM

Os vereadores Robson Magela (PRB) e Raphael Rios (SD) se reuniram em Contagem na última quarta-feira, 17 de outubro, com a diretoria da empresa Tora, que foi contratada pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) para prestar serviços no transporte do nióbio. A Tora substituiu a empresa araxaense Minax. No início do mês, Robson informou que a substituição da Minax pela Tora aumentou o número de desempregados em Araxá e cobrou a CBMM pela situação.

O motorista Leondenis Silva de Jesus, um dos demitidos pela Minax, acompanhou os vereadores Robson e Raphael na reunião realizada na empresa Tora, que contou com a participação dos diretores de Projetos Estratégicos, Altair Alvim Júnior, e de Operações, Pedro Estrugiaki. Os vereadores foram informados que o contrato com a CBMM foi firmado uma semana antes do início da operação, o que impossibilitou a contratação imediata de mão de obra de Araxá para a prestação dos serviços. A Tora transporta o nióbio por rodovia até Contagem e depois por via férrea até os portos no litoral do país de onde o minério segue para outros países.

Os diretores da Tora se comprometeram com os vereadores a contratar motoristas de Araxá para o seu quadro de funcionários. A empresa receberá nesta semana os currículos dos motoristas demitidos pela Minax e aqueles que forem aprovados no processo seletivo serão contratados. Outros motoristas da cidade também podem enviar os seus currículos para o site www.tora.com.br. A expectativa da Tora é ampliar a prestação de serviços para a CBMM e por isto a empresa já planeja implantar uma filial em Araxá, que irá gerar empregos para a população da cidade.

“Como representantes do povo de Araxá, eu e o vereador Raphael Rios fomos até Contagem para cobrar que a Tora utilize a mão de obra da nossa cidade para prestar serviços para a CBMM. Existem muitas pessoas desempregadas no município e o nosso dever como agentes políticos é tentar buscar soluções para esta triste situação. Felizmente tivemos a garantia dos diretores que a empresa vai contratar motoristas da cidade e que em breve mais empregos serão gerados com a implantação de uma filial em Araxá”, disse Robson Magela.