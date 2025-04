Voo entre Araxá e Uberaba é o terceiro mais curto do Brasil, aponta levantamento da Anac

Um levantamento recente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelou os voos comerciais mais curtos e mais longos realizados dentro do Brasil. Entre as principais curiosidades, o trecho entre Araxá e Uberaba, se destacou: ele é o terceiro voo mais curto do país, com duração de apenas 32 minutos e uma distância de 107 quilômetros. A ligação entre as duas cidades é operada pela Azul Linhas Aéreas, como escala.

Comparativo com os outros voos mais curtos

O voo mais curto do Brasil é realizado entre Salvador e Morro de São Paulo (Cairu-BA), com apenas 24 minutos de duração e 83 km percorridos, operado pela empresa Abaeté. Em segundo lugar está o trecho entre Monte Dourado e Almeirim, ambos no Pará, com 30 minutos e 66 km de distância, pela Azul Conecta.

Logo em seguida, vem o voo Araxá-Uberaba. Vale destacar que outro trecho mineiro aparece no ranking: o voo entre Patos de Minas e Araxá ocupa a quarta posição, com também 32 minutos, mas em uma distância um pouco maior — 111 quilômetros. Os voos são de escala e a Anac não destacou a regularidade atual das linhas.

Outros destaques do levantamento

O estudo da Anac apontou ainda que o voo mais longo dentro do Brasil é o que liga Recife (PE) a Porto Alegre (RS), em 4 horas e 13 minutos, percorrendo quase 3 mil quilômetros.

A pesquisa levou em consideração apenas voos domésticos regulares de passageiros, diretos e com pelo menos 52 operações anuais — ou seja, uma média superior a um voo por semana.