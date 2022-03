Wander Prugger assume a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária tem novo gestor a partir desta segunda-feira (7). O empreendedor rural Wander Prugger (Mãozinha) assume a pasta no lugar do ex-secretário Fárley Pereira de Aquino. O novo secretário tem 53 anos e é formado em Gestão de Agronegócio, pós-graduado em Pecuária Leiteira e tecnólogo em Contabilidade. Ele já ocupou o cargo entre 2012 e 2014 e tem grande experiência na área, com importantes projetos implantados no setor.

O novo secretário destacou as prioridades da sua gestão na pasta. “Minhas expectativas são as melhores possíveis. Como eu também sou homem do campo, já estou alinhando com o setor, falamos a mesma língua e sei as principais reivindicações. As prioridades são a manutenção das estradas rurais e aperfeiçoar os projetos que já estão em andamento. Outra ação que pretendemos implantar é o alargamento das estradas rurais e a construção de mata-burros suspensos para facilitar a transição das coletoras de uma lavoura para a outra”, explica Mãozinha.

O prefeito Robson Magela ressaltou que o papel da agricultura e pecuária é de extrema importância para Araxá. “Estamos trabalhando desde o início da gestão para ajudar as comunidades rurais com a manutenção de estradas, maquinários e projetos voltados ao produtor rural. O Wander é uma pessoa que possui muita experiência na área rural e tem um vasto conhecimento sobre a região. Tenho certeza que ele fará um belo trabalho. O nosso maior objetivo é desenvolver um trabalho voltado aos produtores rurais e toda comunidade da zona rural, pois sabemos a importância do agronegócio para nossa cidade”, ressalta.

A Administração Municipal agradece o ex-secretário Fárley pelo empenho e dedicação prestados à comunidade rural de Araxá.