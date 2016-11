Banda Lira Araxaense realiza apresentações pela cidade

A 2ª edição do Projeto Cultural da Corporação Musical Lira Araxaense foi realizado com diversas apresentações pela cidade e encantou a todos com seu repertório rico e variado.

As tocatas tiveram como objetivo a promoção, de forma livre e gratuita, da música instrumental e o resgate da sensibilidade do público em torno das Bandas de Lira, preservando esta típica tradição dos municípios do interior do país. A programação contemplou o Recanto dos Idosos, a Feira Produtor no Urciano Lemos, o calçadão da Rua Pres. Olegário Maciel, o Barreiro e foi finalizada com a apresentação na 14ª Feira do Conhecimento, realizada no Centro Cultural do Sesc.

Quem pode apreciar, se vislumbrou com a motivação e o carisma dos componentes da Corporação que, com seus 97 anos de história, se fez sempre presente nos mais importantes acontecimentos da cidade como festas religiosas, eventos corporativos, inaugurações, dentre outras festividades cívicas. “Foi muito bom estar passeando aqui pelo centro e poder assistir a banda, minha filha de 4 anos ficou apaixonada. Foi uma grande experiência para nós dois!”, relata um espectador.

O projeto 2016 foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal, contou com o patrocínio da CBMM e promoção da Corporação Musical Lira Araxaense.