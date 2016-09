Fim de semana de muitas conquistas para o xadrez araxaense

No sábado (17), a 4ª Etapa do Circuito Araxaense de Xadrez Rápido 2016 foi realizada no Uniaraxá, organizado pela Academia Araxaense de Xadrez e que valeu pontos para os rankings local e nacional.

Após cinco rodadas, o vencedor da etapa foi o enxadrista João Paulo Lacerda Gonçalves, seguido por Wesley José Dias da Silva e Almerindo Elias de Oliveira. A campeã feminina Tatiana Cristina Ribeiro.

Circuito Minas Gerais

No dia seguinte (18), no campus Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi promovida a 5ª Etapa do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2016, evento da SLX/MG, organizado pela Academia Araxaense de Xadrez e Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba.

O evento foi um sucesso, reunindo enxadristas de Minas Gerais e São Paulo – Araxá, São Gotardo, Matutina, Patos de Minas, Itaúna, Araújos, Paraopeba e São Bernardo do Campo (SP).

Após as sete rodadas, o enxadrista araxaense Wesley José Dias da Silva sagrou-se campeão com 6,5 pontos, seguido por outro enxadrista araxaese, Cléber Antonio Nunes, com 6,0 pontos. Em terceiro ficou o enxadrista do Cepex de Itaúna, com a mesma pontuação de Cleber, perdendo para nos critérios de desempates.

Além da dobradinha araxaense no pódio, Araxá conquistou mais três medalhas, sendo uma delas a de campeã sub-12 com Jessika Correa Santos.

A etapa valeu pontos no ranking nacional LBX, regional SLX modalidade Xadrez Rápido, e classificou mais cinco atletas para final, sendo um deles o araxaense Cleber. Após a 5ª etapa, o xadrez araxaense conta com seis atletas classificados para grande final do Circuito 2016, igualando ao número de atletas de Patos de Minas.

Jogos Escolares da Juventude

Um dos principais nomes do xadrez de Araxá, Vitor Amorim Fróis, disputa os Jogos Escolares da Juventude, realizados até sexta-feira (23) em João Pessoa, capital da Paraíba, Etapa 12 a 14 anos. Ele busca o bicampeonato.