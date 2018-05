Tenda na Unidade SESI de Araxá está pronta para receber o 27º Encontro SESI de Artes Cênicas

Espaço vai receber 20 atrações artísticas e conta com área para crianças e Food Trucks.

O estacionamento da Unidade Araxá do SESI/Senai ganhou uma nova formatação para o 27º Encontro SESI de Artes Cênicas, com a instalação da tenda que vai abrigar 20 apresentações artísticas no Ponto de Encontro. Nos sábados, dias 05 e 12 de maio, a partir das 14h, o local vai abrir as portas para uma tarde de muita cultura e entretenimento. E o melhor: tudo com acesso gratuito para toda a população.

Além das apresentações, a tenda do Ponto do Encontro vai ganhar um espaço para as crianças, com brinquedos recreativos, e a Praça de Alimentação, com Food Truck para deixar a área ainda mais aconchegante. As atrações são de artistas locais de Araxá, Uberaba e Uberlândia, que subirão ao palco levando músicas, espetáculos teatrais, intervenções, performances e números de dança. Confira a agenda de apresentações do Ponto de Encontro!

Sábado – 05 de maio – A partir de 14h

Complexidade Atômica (música-Uberaba)

Me Deixe Ir, Preciso Andar – Cia Uno (circo-Uberaba)

João Henrique (música-Araxá)

Flor, A Rainha do Cerrado (teatro de bonecos-Araxá)

Grooveria (música-Araxá)

Dançarte – Céu d’Espera (dança-Uberaba)

Ofício 12 – Estimulador de desapego (performance-Araxá)

Acustic Bar (música-Araxá)

Ofício 13 – Comparador de emissores de carbono (performance-Araxá)

Vinith (música-Araxá)

Sábado – 12 de maio – A partir de 14h

Manoel Amâncio (música-Araxá)

O Reino de Jamé – Grupo Apoteose (teatro-Uberlândia)

Insurgência Sertaneja – Meu Sotaque, Minha Sina (música-Uberaba)

Araxá Dance Company – Nossa Cara (performance-Araxá)

O Barqueiro (teatro-Uberlândia)

Quarteto Saxofone A4 (música-Araxá)

História do Cérebro (performance-Araxá)

Caliandra – Grupo Tramoya (teatro-Uberaba)

Niobium (música-Araxá)