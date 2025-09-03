22ª Edição 100 Destino Motofest reúne mais de 6 mil pessoas no Complexo do Barreiro

A 22ª Edição 100 Destino Motofest, realizada entre os dias 29 e 31 de agosto de 2025, no Complexo do Barreiro, reuniu mais de 6 mil pessoas durante os três dias de programação. O evento foi organizado pelo Moto Clube 100 Destino e contou com a parceria financeira da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

A agenda contou com muito rock’n roll, com shows musicais de artistas locais e nacionais, apresentações acrobáticas, dança adaptada, pirofagia, confraternização de moto clubes, estandes temáticos e praça de alimentação.

O festival também manteve seu caráter social, com o valor dos ingressos destinado à compra de alimentos que serão repassados a instituições filantrópicas de Araxá.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Alda Sandra, a realização do evento reforça a importância de Araxá como destino turístico.

“O Motofest movimenta o turismo, gera renda e fortalece a economia local. É um evento consolidado que contribui para divulgar Araxá como destino turístico e valorizar a cultura da cidade”, destaca a secretária.