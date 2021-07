2ª dose para idosos de 65 a 67 anos é aplicada na Unisa (pedestres) e Expominas (drive-thru) entre quarta e sexta

A Prefeitura de Araxá redefiniu o cronograma da aplicação da 2ª dose para idosos de 67 a 65 anos. O objetivo é atender a demanda desse público. Entre quarta (14) e sexta-feira (16), a imunização ocorre na Unisa para pedestres e no Expominas por drive-thru. O horário é das 8h às 16h.

O idoso dessa faixa etária deve seguir a data no cartão de vacina para receber a 2ª dose. Além do cartão de vacina, o idoso deve levar cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

CRONOGRAMA IDOSOS 65 A 67 ANOS

2ª dose 65 a 67 anos (pedestres – de acordo com o cartão de vacina) – UNISA

Dias e horários: 14 a 16 de julho (quarta, quinta e sexta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver) e cartão de vacina.

2ª dose 65 a 67 anos (drive-thru – de acordo com o cartão de vacina) – EXPOMINAS

Dias e horários: 14 a 16 de julho (quarta, quinta e sexta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver) e cartão de vacina.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.