Academia Araxaense de Letras retoma atividades culturais pela Lei Aldir Blanc esta semana

Passadas as festas de fim de ano, a Academia Araxaense de Letras (AAL) retorna com o projeto Arte, Cultura e Educação em Araxá. Diversidade e valorização que começou em dezembro. Estão previstas apresentações artísticas em diversos pontos da cidade a partir da próxima quarta-feira (12). Começando pela atividade intitulada “Amor para recomeçar” , que faz parte do quadro de espetáculos do grupo inclusivo Araxá Dance Company.

A dança inclusiva com cadeira de rodas tem como objetivo ampliar as possibilidades e o acesso à arte, contribuindo para a construção da cidadania, sendo um importante instrumento de transformação na vida das pessoas com deficiência.

Receberão as apresentações, espaços como o Instituto Movart, a Casa Lar e a Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada).O espetáculo está previsto para ter início às 14h do dia 12 de janeiro no Instituto Movart, às 15h30 do dia 13 de janeiro na Casa Lar e às 14h30 do dia 14 de janeiro na Fada. “A nossa intenção é levar cultura e entretenimento à lugares que geralmente não recebem este tipo de evento”, contou o vice Presidente da AAL, Hermes Honório da Costa.Além da dança inclusiva, acontecerão na segunda quinzena de janeiro oficinas de arte urbana e construção de personagens. Essas oficinas acontecem aos sábados dias 15, 22 e 29 de janeiro e serão ministradas pelo artista Ton Lima, na Praça da Juventude no Bairro Urciano Lemos.

O projeto é custeado com recursos da Lei Aldir Blanc, em parceria com Governo de Minas e o Governo Federal. A programação é gratuita e segundo a acadêmica Vilma Cunha Duarte, percorrer a cidade disseminando as várias formas de arte é uma forma de democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento. “Esse é o movimento que a Academia se propõe com esses eventos, divulgando a literatura e valorizando os artistas da cidade”, finalizou.

A programação cultural segue até o mês de fevereiro.

Serviço:

Dança de cadeira de rodas (Amor para recomeçar)Instituto Movart – 12 de janeiro – 14:00Casa lar – 13 de janeiro – 15:30Fada – 14 de janeiro – 14:30

Oficinas Sábados, dias 15, 22 e 29 de janeiroHorário: 9:00 às 11:00Local: Praça da Juventude – Bairro Urciano Lemos

Conteúdo:

-Iniciação ao graffiti.-Escrita Urbana, Tag, Bomb e Wildstyle.- Estudo de Cores.- Introdução à construção de personagens.