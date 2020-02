Adolescente é apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas

Na noite de ontem (4), durante patrulhamento pela rua Augusto Eduardo Montandon, bairro Salomão Drummond, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares perceberam um adolescente (17 anos) em atitude suspeita. Foi procedida a abordagem e localizada certa quantia em dinheiro e nove pedras de crack, além de frações da droga trituradas.

Na residência do adolescente foram localizadas mais 15 pedras de crack e duas lâminas sujas com restos da mesma substância. De acordo com a PM, diversas pichações com dizeres alusivos ao crime foram verificadas na casa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o adolescente não estuda, não trabalha e há denúncias sobre seu envolvimento com a venda de drogas.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido juntamente com todo material arrecadado.