AIA define homenageados com Prêmio Túlio Maneira em 2020

Foram definidos pelos membros da Associação da Imprensa Araxaense (AIA) os homenageados em 2020 com o Prêmio Túlio Maneira, nas categorias Jornal Impresso/OnLine, TV e Rádio. E neste ano, a associação criou uma nova categoria: Comunicação Organizacional. Ela vai reconhecer os profissionais de agências de publicidade e assessores de comunicação.

O Prêmio Túlio Maneira foi instituído desde a fundação da AIA, em homenagem a um dos fundadores da associação, Túlio Maneira, o Tulinho, como era chamado pelos amigos, que atuou por muitos anos em rádio, assessoria de comunicação e outras áreas da imprensa. Neste ano, serão homenageados, na Categoria Impresso/OnLine, o Jornalista Willian Júlio de Souza, conhecido como Willian Tardelli.

Fotógrafo, faz coberturas especiais e se especializou no jornalismo policial desde o começo de sua carreira. Na categoria TV, o homenageado é o repórter cinematográfico Jander Lúcio Bento. Com grandes coberturas em sua carreira, Jander trabalha na TV Integração e fez parte da equipe de cobertura do Carnaval 2019 na TV Globo. Em rádio, o destaque é o empresário Rodrigo Mendes, o Guingo, diretor da Rádio Volt FM. Guingo tem extensa carreira no meio musical e na radiodifusão.

E estreando a Categoria Comunicação Organizacional, o escolhido é uma das referências da comunicação empresarial da cidade: Célio Campos, da Campos Propaganda. Célio figura entre os principais donos de agência de toda a região e profissional de TV com grande influência. Com sua empresa, atende a uma cartela de clientes importantes, produzindo VTs que foram ao ar em diversas emissoras importantes. A entrega do Prêmio Túlio Maneira acontece no dia 25 de março, às 19h.