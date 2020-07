Antonio Fagundes conversa com Afonso Borges e Rodolfo Vaz no Sempre um Papo em Casa

O ator Antonio Fagundes é o convidado de Afonso Borges em mais uma edição virtual do “Sempre um Papo” com transmissão ao vivo no Youtube e Facebook do Projeto. O encontro vai acontecer no dia 20 de julho, segunda-feira, às 18h, com o tema “A Vida Como Ela é / Será” e contará também com a presença do ator Rodolfo Vaz.

#SempreUmPapoEmCasa, esta sequência de atividades, é patrocinada pela Cemig, Itaú e Mater Dei, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo.

Antonio Fagundes nasceu no Rio de Janeiro, em 1949. Atualmente, vive em São Paulo. Seu primeiro papel como ator foi em 1963, aos 15 anos, na peça A Ceia dos Cardeais. Começou na televisão atuando nos teleteatro da TV Cultura. Fez muito sucesso nas novelas Mulheres de Areia e O Machão, da Rede Tupi. Começou a atuar na Rede Globo em 1976, na telenovela Saramandaia. A partir daí, atuou em inúmeras novelas e séries entre as quais Carga Pesada, Mundo da Lua, Dancin’ Days, Corpo a Corpo,Vale Tudo, Rainha da Sucata, O Dono do Mundo, Renascer, A Viagem, O Rei do Gado, Renascer, Por Amor, Terra Nostra, Porto dos Milagres, Esperança, Velho Chico e Bom Sucesso, como Antônio quando ganhou o prêmio de personagem do ano no Troféu Melhores do Ano. Participou de dezenas de filmes, sendo os mais recentes O Grande Circo Místico e Contra a Parede. Atuou e produziu diversos espetáculos teatrais sendo os mais recentes Vermelho, Tribos e Baixa Terapia. É pai do ator Bruno Fagundes e é casado com a atriz Alexandra Martins.

