“Apoiar literatura é apoiar um mundo melhor”, diz diretor da CBMM

O patrocínio do Fliaraxá é da CBMM, uma empresa brasileira, líder mundial no fornecimento de produtos e tecnologia do Nióbio. O metal é aplicado em atividades industriais dos setores de energia e de mobilidade, estrutural e aplicações especiais. A empresa desenvolve diversos outros projetos além do fornecimento de produtos e tecnologia do Nióbio, por isso a edição 2019 do Fliaraxá ganhou o “Espaço CBMM”. Nele, a CBMM mostra como são os programas e projetos realizados em relação à conservação e biodiversidade do Bioma Cerrado e à conscientização sobre sustentabilidade e meio ambiente na comunidade escolar de Araxá.

“É um prazer porque o Fliaraxá já rompeu as barreiras da cidade e essa é uma forma de levar as experiências daqui pra fora e as de fora trazer para Araxá”, afirmou o diretor industrial da CBMM, Rogério Contato sobre o apoio ao festival de literatura.

O “Espaço CBMM” também é resultado do trabalho que a empresa realiza em proximidade com a sociedade. Toda a experiência adquirida e trabalhos realizados pelo Centro de Desenvolvimento ambiental gerou o espaço, que é “uma integração entre a empresa, a sociedade e o Fliaraxá”, explica Rogério.

O diretor falou ainda sobre a importância da leitura. Para ele, “ se nós quisermos uma sociedade melhor para uma próxima geração, nós temos que preparar a criança, o adolescente e o jovem. A literatura e a cultura são as formas mais educativas e progressivas que podemos utilizar para fazer isso”, conclui.