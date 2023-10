Araxá aplica dose de reforço da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal a partir desta quarta

A Secretaria Municipal da Saúde realiza, de quarta (18) a sexta-feira (20), a aplicação da dose de reforço da Campanha de Vacinação Antirrábica na Zona Urbana. A imunização destinada para cães e gatos acontece das 8h às 16h, na sede da Vigilância em Saúde, na Praça Coronel Adolfo, n° 47, Centro.

Esta etapa da campanha cumpre orientação do Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de promover a revacinação dos animais que receberam as primeiras doses na primeira etapa.

A vacinação é fundamental para a saúde dos animais e também para o controle da raiva no município, e deve ser renovada anualmente.