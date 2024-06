Araxá é escolhida como sede do maior evento de hotelaria de Minas Gerais

Polo turístico do Triângulo Mineiro, Araxá foi escolhida para sediar a 23ª edição do Encontro da Hotelaria. O evento, considerado o maior do setor em Minas Gerais, promete reunir profissionais e especialistas da área para debater as principais tendências e inovações do setor. O encontro acontecerá de 8 a 10 de novembro, no Tauá Grande Hotel.

A escolha de Araxá como sede destaca a importância da cidade no cenário turístico estadual e nacional, além de ser uma oportunidade para impulsionar ainda mais o turismo local. O tradicional evento já passou por importantes cidades como Belo Horizonte, Caxambu, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Governador Valadares, Monte Verde, Capitólio, Uberlândia, Confins, Tiradentes, Brumadinho, Pouso Alegre e Sete Lagoas.

Araxá tem se destacado pela realização de grandes eventos como o FliAraxá, a Copa do Mundo e Internacional de Mountain Bike, o Moto Fest e a Expoqueijo. A movimentação tem impactado a economia local de forma positiva, com a ocupação hoteleira e injeção de mais de R$120 milhões durante a realização dos eventos.