Araxá inicia vacinação contra a bronquiolite para gestantes a partir de 28 semanas

Araxá iniciou a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite e uma das maiores causas de internação em crianças menores de dois anos. O imunizante está disponível nas nove salas de vacinação: Unileste, Uninorte, Uninordeste, Unisa, Unicentro, ESF Max Newman, ESF Pão de Açúcar, Unioeste e Unisul. Inicialmente, o município recebeu 389 doses, destinadas exclusivamente às gestantes a partir da 28ª semana.

A bronquiolite é uma infecção que acomete os bronquíolos, pequenas vias aéreas dos pulmões, e é causada principalmente pelo VSR, embora também possa resultar de infecções por influenza e rinovírus. Os sintomas no bebê incluem tosse, chiado no peito, respiração rápida ou difícil, febre e coriza.

A vacinação durante a gestação é fundamental para garantir a proteção da criança. Ao receber a vacina, a mãe produz anticorpos contra o vírus e transfere essa proteção ao bebê por meio da placenta. Assim, o recém-nascido já nasce com imunidade contra o vírus, ficando protegido nos primeiros meses de vida, período em que mais ocorrem quadros graves, hospitalizações e necessidade de suporte respiratório.

A vacina é aplicada em dose única e deve ser realizada a cada gravidez. Para receber a dose, a mulher deve apresentar o cartão da gestante, o cartão de vacinas e um documento de identificação com foto.

Horários de imunização – de 11/12 a 04/01



Unidades: Unileste, Uninorte, Uninordeste, Unisa, Unicentro (crianças até 12 anos – influenza), ESF Max Newman, ESF Pão de Açúcar, Unioeste e Unisul.

– As salas funcionam até 18/12 e também nos dias 22, 23, 29 e 30/12.

– Segunda a quinta: atendimento até 13h (exceto Unisa – somente até às 12h30).

– Sextas-feiras e vésperas de feriados: até 12h.

– Unisul (neste período funciona apenas nos dias 11, 12, 15, 22 e 23/12, das 8h às 12h).

– Unidades fechadas: no dia 19/12; entre 24 a 26/12; e entre 31/12 a 04/01.