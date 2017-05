Araxá participa da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais

Delegação araxaense será composta por mais 100 alunos-atletas que disputarão as modalidades de futsal, basquete, handebol, vôlei e xadrez.

Araxá será representada na edição 2017 dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em Frutal. A etapa microrregional envolve estudantes de 12 a 17 anos de quatro escolas da cidade, que competem entre os dias 30 de maio a 3 de junho nas modalidades de futsal, basquete, handebol, vôlei e xadrez. A etapa reunirá cerca de 600 atletas de 15 cidades da região. Os campeões de cada modalidade serão classificados para a próxima fase, para disputar a etapa regional e posteriormente para estadual.

A delegação araxaense será composta por 111 atletas, 11 professores e técnicos da Secretaria Municipal de Esportes. As Escolas Estaduais Maria de Magalhães, Vasco Santos, Dom José Gaspar e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), unidade Araxá, estarão na disputa do Jemg/Etapa Frutal. Os Jogos é o maior e o mais importante Programa esportivo-social de Minas Gerais e faz parte do Programa Estruturador do Governo do Estado. O evento é uma competição esportiva-educacional, podendo participar as escolas públicas e particulares com alunos-atletas do ensino fundamental e médio, dos 853 municípios mineiros.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, detalha que a Prefeitura de Araxá apoiará com o transporte e a alimentação na estadia de alunos e professores das escolas de Araxá em Frutal. “É muito importante frisar a preocupação do prefeito Aracely de Paula no sentido de apoiar e incentivar a participação dos alunos araxaenses nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Essa competição é de extrema relevância para Araxá, já que são várias escolas da região envolvidas nesse projeto. Estamos levando o nome da nossa cidade para fora, incentivando hábitos saudáveis e revelando novos talentos da cidade”, ressalta o secretário.

Considerada uma das maiores competições estudantis do Brasil, o JEMG mobiliza, todos os anos, milhares de alunos-atletas. “A administração municipal não irá jamais deixar de apoiar a promoção esportiva para Araxá, principalmente em um evento tão importante como os Jogos Escolares de Minas Gerais. Nós fazemos questão de participar por saber a importância do esporte, não só para administração municipal, mas para toda a população de Araxá”, destaca Adolfo.