Araxá realiza a 12ª Conferência Municipal de Saúde para discutir ações e diretrizes do SUS nos próximos anos

Nos dias 11 e 12 de julho, Araxá promove a 12ª Conferência Municipal de Saúde, organizada pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O evento será realizado no Auditório do Uniaraxá, localizado no Bloco Azul, 3º andar, na Av. Ministro Olavo Drummond, nº 05, bairro São Geraldo.

Com o tema “Intersetorialidade na saúde em Araxá: Importância da Abrangência do SUS como um recurso de garantia de cuidados em saúde”, a conferência terá papel fundamental na elaboração do Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029 — documento que orientará as diretrizes e ações do setor nos próximos quatro anos.

Antes da conferência principal, foram realizadas pré-conferências em diferentes regiões da cidade com o objetivo de ouvir diretamente a população sobre suas necessidades, propostas e experiências em relação ao sistema de saúde. As contribuições colhidas nesses encontros serão fundamentais para enriquecer os debates dos grupos de trabalho durante a conferência.

A programação será dividida em dois dias e contará com credenciamento, palestras, mesas de discussão e trabalhos em grupo. As discussões serão organizadas em torno de seis eixos temáticos:

1. Atenção Primária – Saúde multidisciplinar e fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

2. Prevenção e Promoção em Saúde;

3. Saúde Mental – Os desafios pós-pandemia;

4. Atenção Secundária;

5. Urgência e Emergência;

6. Direito à saúde e o financiamento do SUS – Desafios e particularidades.

A conferência é aberta à sociedade civil, trabalhadores da saúde, conselheiros, gestores e usuários do SUS. A participação da população garante maior legitimidade e transparência às decisões que serão incorporadas ao planejamento do município.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ana Paula Nassif, a construção de políticas públicas deve ser coletiva e baseada na realidade local.

“A conferência é o espaço legítimo de escuta e proposição. É ouvindo a comunidade, os profissionais e os usuários do SUS que conseguimos construir um plano de saúde mais eficiente, humanizado e voltado às reais necessidades da população”, destaca.

Programação

Sexta-feira – 11 de julho

13h às 13h30 – Credenciamento

13h30 – Abertura oficial

14h às 14h30 – Falas das autoridades

14h30 às 15h30 – Palestra Magna

15h30 às 16h – Palestra Construtiva

16h às 17h – Mesa Redonda

17h – Coffee Break

Sábado – 12 de julho

07h30 às 08h30 – Café da manhã e novos credenciamentos

08h30 às 10h – Grupos de discussão dos eixos temáticos

10h às 12h – Plenária final com leitura e aprovação das propostas

12h – Encerramento