Araxá recebe a 22ª edição da Copa Internacional de Mountain Bike com entrada gratuita 

Araxá será, mais uma vez, o palco da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB), que chega à sua 22ª edição na cidade. Entre os dias 28 e 30 de março, atletas do mundo todo desembarcam no Grande Hotel Termas de Araxá para disputar provas de alto nível. A entrada para o público será gratuita durante os três dias de competição.

O evento reunirá cerca de mil atletas de 15 países, incluindo África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Israel, México, Portugal, Suíça, Letônia e Ucrânia. A etapa de Araxá é uma das mais prestigiadas do circuito, valendo pontos no ranking da União Ciclística Internacional (UCI).

Classificada como Hors Class, a competição concederá 100 pontos no ranking mundial aos campeões das categorias elite feminina e masculina no Cross Country Olímpico (XCO). Além disso, haverá a disputa do Short Track (XCC), modalidade de Classe 3, que garante 10 pontos para os vencedores.

A programação também inclui a Maratona (XCM), voltada para atletas amadores e iniciantes. O percurso dessa categoria será mais acessível, passando por estradas da região do Barreiro, oferecendo uma experiência segura e desafiadora para quem deseja entrar no mundo do mountain bike.

Os interessados podem acessar detalhes sobre regulamentos, programação e outras informações no site oficial da competição: www.cimtb.com.br.

Para comprar passaportes para a copa do mundo o site é mtbworldseries.com.br.

Mobilidade e estacionamento

A compra do estacionamento deve ser feita com antecedência pelo aplicativo do evento, disponível gratuitamente para Android e iOS. Nele, o visitante encontra todas as informações sobre a cidade e o evento, além de poder adquirir a vaga para o seu veículo.

Os valores variam a partir de R$ 30 por dia, com desconto progressivo para pacotes de dois ou três dias. Após a compra, será gerado um QR Code que deve ser apresentado na entrada.

Para quem quiser evitar o uso de carro próprio, outra alternativa é utilizar transporte por aplicativo ou transporte coletivo.

Calendário 2025 da CiMTB e Copa do Mundo no Brasil:

• CiMTB #1 – 28 a 30 de março, em Araxá (MG)

• Copa do Mundo #1 – 3 a 6 de abril, em Araxá (MG)

• Copa do Mundo #2 – 9 a 12 de abril, em Araxá (MG)