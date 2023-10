Araxá recebe nova edição do Festival Saberes e Sabores em novembro

Fortalecer e valorizar a nossa mineiridade, é com esta proposta que será realizado de 9 a 12 de novembro, o Festival Saberes e Sabores 2023. O tradicional evento de Araxá, acontecerá de quinta a domingo, com entrada gratuita. O público terá acesso a pratos típicos, artes cênicas interativas, shows, lançamento de livros, degustações e área kids.

Será montada grande estrutura com acessibilidade, que contará com 14 stands. Cada um com pratos típicos diferentes, dando opções para o público saborear o melhor da nossa culinária. Encontros saborosos ao ar livre para toda a família, bem no centro, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto, e o que é melhor, compartilhando conhecimento com aulas de grandes chef mineiros, que este ano vão homenagear as mulheres.

Armando de Angelis, idealizador e promotor do evento, com a experiência de quem faz festivais gastronômicos há mais de 15 anos, destaca a importância do evento para a cidade: “Araxá é considerada a capital da cultura e da gastronomia das Gerais com alta representatividade nos reconhecidos sabores mineiros. O festival vem para fortalecer as nossas raízes e valorizar, dar voz a toda essa riqueza e diversidade mineira”.

O festival gastronômico foi um dos primeiros eventos de Araxá e abriu portas para que a cidade se tornasse uma referência no turismo de eventos. O nome Saberes e Sabores foi inspirado no livro do mesmo nome, escrito por Armando de Angelis, que narra períodos da história de Araxá e sua gastronomia. Já passaram pelo festival grandes chefs nacionais e internacionais como Claude Troisgros e Erick Jacquin.

Histórico do Festival

Armando de Angelis foi pioneiro ao criar em Araxá no início dos anos 2000, após a reinauguração do Grande Hotel, o Festival Internacional de Cultura e Gastronomia. O objetivo em parceria com a Prefeitura Municipal, era incentivar o turismo e movimentar a economia da cidade. O Festival recebeu artistas e chefs nacionais e internacionais e foi realizado durante 9 anos resgatando a cultura e a gastronomia de Araxá.

Em 2016, Armando lança seu livro Saberes e Sabores de Araxá que daria nome ao novo festival, que nasce com o propósito de promover, divulgar integrar a cultura e a rica culinária da cidade, com viés também turístico. Foram 4 edições, seguidas sendo interrompido na pandemia e realizado novamente em 2022. O festival foi reconhecido pela Secretaria Estadual de Turismo e Cultura como um dos mais importantes do estado, pelas suas características de mineiridade Armando é um dos fundadores da Frente da Gastronomia Mineira, um fórum participativo criado em 2014 para defender, preservar e promover a gastronomia do estado. Articulação em rede que conta com representantes de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, formadores de opinião, empreendedores e pesquisadores.

A edição 2023 do festival conta com o patrocínio máster da CBMM, empresa líder mundial em produtos e tecnologia de nióbio, por meio da lei de incentivo à cultura do Governo Federal. E da Cemig, pela lei de incentivo à cultura do Governo de Minas. Com patrocínio da Rio Branco Energias, Zema e Stadt Jever. Apoio: Virgilius Palace Hotel, Prefeitura Municipal de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto. Promoção: De Angelis e Tri Ciclo Produções.

