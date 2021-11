Araxá recebe R$ 2,5 milhões para a UTI Neonatal e Pediátrica

A Prefeitura de Araxá já conta com o recurso de R$ 2,5 milhões para a implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica na Santa Casa de Misericórdia.

A verba, oriunda de emenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi anunciada ao prefeito Robson Magela e ao deputado estadual Bosco durante audiência no dia 29 de junho passado, em Brasília, com o diretor jurídico da Presidência do Senado, Alexandre Silveira.

“É um grande avanço que está sendo construído para a nossa cidade e que sempre faço questão de colocar entre as prioridades nas nossas ações de governo”, destaca o prefeito Robson, que fez questão de agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, ao diretor Alexandre Silveira e ao deputado Bosco, que foram fundamentais para a viabilização do recurso para a UTI Neonatal e Pediátrica.

Alexandre Silveira destaca a importância do recurso que vai atender um antigo anseio de Araxá e região. “Fui secretário de Estado da Saúde e sei o quanto é importante que uma cidade do porte de Araxá tenha um serviço de atendimento aos recém-nascidos cada vez mais qualificado. A implantação da UTI Neonatal e Pediátrica, que poderá agora ser viabilizada com esse recurso, vai atender não somente Araxá, mas vários municípios vizinhos”, ressalta.

Araxá aguarda o envio de outros R$ 2,5 milhões para complementar o investimento necessário para a instalação da UTI Neonatal e Pediátrica, sendo R$ 1,5 milhão do Governo de Minas e R$ 1 milhão de emenda do deputado estadual Bosco. A previsão de implantação é para o primeiro semestre de 2022.