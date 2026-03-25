Araxá terá novo atacadista com investimento de cerca de R$ 60 milhões e geração de 240 empregos diretos

Araxá terá um novo empreendimento no setor atacadista, com investimento de cerca de R$ 60 milhões para a implantação da unidade, que deve gerar aproximadamente 240 empregos diretos no município.

A viabilização do investimento contou com o apoio da Prefeitura de Araxá, dentro de uma estratégia voltada ao fortalecimento da economia local e à atração de novos negócios. Em reunião realizada nesta terça-feira (24), em Belo Horizonte, representantes do município discutiram as projeções do empreendimento.

Participaram do encontro o prefeito Robson Magela, o procurador do município, Jonathan Ferreira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, e o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Vinícius Martins.

Durante a reunião, foram discutidos os impactos econômicos da instalação da empresa, com destaque para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local. A previsão é que a unidade seja inaugurada no segundo semestre de 2026.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a chegada de novos investimentos reforça o potencial econômico de Araxá. Segundo ele, o município tem se consolidado como uma cidade estratégica e preparada para crescer. “É muito importante que novas empresas invistam em Araxá. Temos um potencial econômico muito forte e estamos em uma localização estratégica, o que atrai novos empreendimentos e gera mais oportunidades para a nossa população”, destaca.