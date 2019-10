Arte da Palavra chega ao Sesc Araxá

Com o intuito de fomentar a escrita e a leitura, acreditando no poder de transformação social da cultura, o Sesc criou o projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. É uma ação, atuante em todo o Brasil, voltada para a formação de leitores e a divulgação de novos autores. Composta por três circuitos (Autores, Oralidade e Criação Literária), a iniciativa, já em sua terceira edição, traz duas atividades diferentes ao Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), no mês de outubro. A programação é toda gratuita.

Contar histórias e fabular memórias

No dia 25 de outubro, às 19h, Araxá receberá o circuito Oralidades, que tem como foco a narração de histórias e a performance poética. O Circuito aproxima a riqueza de vozes, ideias e costumes, por meio de saraus, performances, slam poetry, repentes e outras manifestações que se multiplicam Brasil afora, buscando retratar as diferentes tradições e suas vertentes contemporâneas. Funciona não só como uma simples apresentação, mas também como um laboratório de fruição narrativa e poética.

Nesta edição, o projeto recebe o paulista Giuliano Tierno, contador de histórias, escritor, pesquisador e professor. Ele vai apresentar a contação de histórias Contar histórias e fabular memórias no tempo do impossível, uma sessão de contos que tratam dos limites entre o visível e o invisível, o possível e o impossível, o real e o irreal. A apresentação é gratuita e voltada a estudantes e pessoas que gostem e trabalhem com literatura. Não é necessário fazer inscrição. Classificação: 16 anos.

Histórias em quadrinhos: desenvolvimento de cenas

Já no período de 28 de outubro a 1º de novembro, das 18h30 às 22h30, é a vez do circuito Criação Literária, uma série de oficinas que estimula as mais diversas formas e práticas de escrita. O circuito possibilita a formação de grupos produtores e consumidores de textos literários nos diferentes gêneros, temas e níveis de leitura, favorece a reflexão sobre a obra literária, os meios de produção e circulação das obras, envolvendo o escritor, a obra e o leitor, além de estimular o intercâmbio entre escritores/oficineiros.

A escritora carioca Mariana Paraizo vai ministrar a Oficina Quadrinhos: o desenho pode esperar. A partir do estudo de HQs e trabalhos de arte moderna e contemporânea, serão realizados exercícios para o desenvolvimento de narrativas para produções não convencionais, com foco nas cenas, em detrimento dos enredos. Será apresentado também o processo de finalização de um trecho de HQ, além de ferramentas mais “objetivas” que ligam a produção narrativa a um cânone quadrinístico.

A oficina é gratuita, para maiores de 16 anos, e os interessados precisam se inscrever, entre os dias 14 e 28 de outubro, na unidade Sesc Araxá. Basta levar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do cliente Sesc.

Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras

O projeto oferece ações que atuem em toda a cadeia da literatura, desde a formação e divulgação de novos escritores, até a valorização das obras e dos escritores brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária, possibilitadas pela emergência de discursos periféricos e pela utilização de novas tecnologias. Desse modo, as diferentes frentes contempladas pelo projeto podem contribuir para a democratização do acesso à leitura, um dos pilares para o desenvolvimento social e cultural do país.

SERVIÇO

Arte da Palavra em Araxá – Circuito Oralidades

Realização: dia 25 de outubro de 2019 (sexta-feira)

Horário: às 19h

Classificação: 16 anos

Local: Sesc Araxá (Salão Dona Beja: rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Entrada gratuita, sem a realização de inscrição.

Arte da Palavra em Araxá – Circuito Criação Literária

Realização: de 28/10 a 01/11/2019 (de segunda a sexta-feira)

Horário: das 18h30 às 22h30

Local: Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Período de inscrições: de 14 a 28/10/2019

Local das inscrições: Central de Atendimento do Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Classificação: a partir de 16 anos

Participação gratuita. Documentos para inscrição: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do cliente Sesc.

Local: Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Informações para o público: (34) 3201-8100