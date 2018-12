Astrran fiscaliza trânsito de veículos pesados na cidade

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Cidadania promove várias operações para fiscalizar o acesso de veículos pesados ao perímetro urbano de Araxá. Lei municipal determina que o peso máximo para caminhões e carretas transitarem pela cidade é de 4 toneladas.

Com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, a Asttran está realizando blitze nas entradas da cidade orientando caminhoneiros que não irão descarregar em Araxá à utilizarem o anel viário e assim não transitarem pelo Centro da cidade.

Com relação aos veículos que precisam entrar no perímetro urbano para carga e descarga está sendo exigido o cumprimento da lei que limita em 4 toneladas, caso contrário os infratores serão notificados.

O secretário Élvio Bertoni afirma que o objetivo é manter a segurança no trânsito, a preservação do patrimônio mobiliário e a conservação do patrimônio público tombado, além da preservação da pavimentação asfáltica da cidade.

“Estamos conscientizando os condutores de caminhões e carretas que passam por Araxá para que contribuam para um trânsito cada vez melhor. As ‘blitze’ estão sendo realizadas pela manhã, a tarde e também a noite variando as entradas da cidade”, explica Bertoni.