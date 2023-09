Big Food Torresmo reúne mais 12 mil pessoas na Fundação Cultural Calmon Barreto

O 1° Festival Big Food Torresmo em Araxá reuniu, de acordo com a organização, mais de 12 mil pessoas entre os dias 14 e 17 de setembro, no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. O evento contou com a parceria da Prefeitura de Araxá.

Expositores locais e de todo o Brasil trouxeram ao público variadas opções gastronômicas que foram desde o carro-chefe, o torresmo, até sanduíches, pasteis, pratos caipiras, chopp artesanal, carnes exóticas, doces mineiros e sobremesas especiais.

A programação musical foi um atrativo. Bandas e grupos da cidade e região contemplaram todos os gostos nas apresentações com estilos como o rock, pop, sertanejo, samba e música eletrônica.

O prefeito Robson Magela destaca que este foi mais um evento que fomentou a cultura e o turismo no município. “O evento foi um sucesso! Ficamos muito felizes em receber pela primeira vez o Festival Big Food Torresmo e esperamos receber o ano que vem novamente. A população abraçou o festival, que trouxe lazer e entretenimento para todos”, destaca.