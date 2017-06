Cantora araxaense doará renda de cd para a FAMA

A Dra. Karina Cleto gravou um CD intitulado “Fragmentos”, onde interpreta 11 músicas nacionais e internacionais. Como forma de contribuir com a FAMA – Fundação de Assistência á Mulher Araxaense ela fez a doação dos Cds para a Instituição que está comercializando ao valor de R$35,00. Também haverá um show no teatro municipal, dia 22/06, às 20h, com entrada gratuita, basta retirar os ingressos no Centro de Atendimento à Mulher ou no Centro de Atendimento à Criança, a partir do dia 05/06.

A retirada dos ingressos não está vinculada à compra dos CDs, ou seja, mesmo não comprando o CD a FAMA estará disponibilizando os ingressos gratuitamente.

Participem desta Campanha!