CBMM prorroga o prazo de inscrição do programa “Vai que dá Araxá”: Inscrição para projeto de apoio ao empreendedorismo local vai até dia 6 de junho  

Empreender é o sonho de milhares de brasileiros, mas os desafios na jornada empreendedora são muitos. Desde a definição do escopo do negócio até a gestão dos custos, as etapas rumo ao sucesso costumam deixar muita gente pelo caminho. Entre as principais dificuldades, o investimento ocupa o primeiro lugar na lista. Para auxiliar a caminhada dos empreendedores de Araxá, a CBMM decidiu prorrogar as inscrições para o “Vai que dá Araxá”, projeto de fomento ao empreendedorismo baseado nas vocações regionais.

O novo prazo vai até o dia seis de junho, um mês a mais do que a data inicialmente definida. Segundo a gerente de Sustentabilidade da CBMM, Chris Canavero, a extensão do prazo foi uma forma de dar mais tempo para ler o edital, organizar documentos e esclarecer dúvidas. “Entendemos que todo empreendedor acumula várias funções dentro do próprio negócio, por isso decidimos prorrogar o prazo para que os interessados possam realizar todo o processo de inscrição com critério e tranquilidade”, ressaltou.

O programa vai destinar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o desenvolvimento dos negócios, além de consultorias e mentorias em gestão empresarial durante todo o período do programa. Podem se inscrever no “Vai que dá Araxá” pessoas jurídicas de direito privado, com e sem fins lucrativos, que se enquadrem como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), cooperativas e associações que ofereçam soluções para preservação de recursos naturais ou para serviços que impulsionam a economia local. Os negócios precisam estar sediados em Araxá, MG, possuir, no mínimo, dois anos de operação com faturamento comprovado e estarem alinhados com os seguintes focos de atuação: gastronomia, turismo ou artesanato .