Com apoio da prefeitura, Araxá é campeã da Copa Futsal Inconfidentes – Conferência Leste

A Seleção de Araxá 2023 entrou para a história do futsal da cidade como primeira equipe a ser campeã da Copa Futsal Inconfidentes – Conferência Leste. A equipe venceu a final contra a Santa Rosa da Serra nos pênaltis. No tempo regulamentar, empate por 6 a 6, e nas penalidades a seleção araxaense ganhou por 3 a 2. A final aconteceu na terça-feira (14), em Serra do Salitre.

A equipe araxaense foi formada e treinada pela Secretaria Municipal de Esportes, que, além de ceder a estrutura para o treinamento e o técnico, também apoiou com transporte e alimentação durante o campeonato.

Os campeões foram Kaio, Deninho, Gugu, Vitinho (Joel), Gabriel, Luis, Fonseca, Iago Alves, Rickson, PV, Pelota, Frantchesco, Luquinhas , Igu e Zé. Treinador: Dudu. Auxiliar: Tiquinho.

De acordo com o treinador Dudu, a equipe mostrou raça e superação durante todo o campeonato. “Até os segundos finais da partida, estávamos perdendo por 2 gols de diferença, conseguimos buscar o empate e vencemos nos pênaltis. Estamos muito felizes. O apoio da Prefeitura de Araxá também foi fundamental para a conquista desse título”, explica.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca que o título da Seleção de Araxá representa um momento histórico para o futsal local. “Araxá sempre foi tradição na formação de jogadores, e esse título chegou em boa hora para confirmar a ótima qualidade técnica dessa equipe. Ela fez um grande campeonato, especialmente na final, lutando até o fim para trazer essa taça para a nossa cidade”, conclui.