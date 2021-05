Conselho Municipal de Turismo emite nota sobre fechamento do Grande Hotel e Termas de Araxá

O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), vem por meio desta esclarecer que está acompanhando todas as movimentações e negociações, no que diz respeito à situação do Grupo Tauá na cidade de Araxá.

Ressalta-se que o Grupo Tauá informou uma pausa nas atividades no mês de Março/2021, aproveitando as restrições causadas pela pandemia COVID-19 para reforma das instalações do Grande Hotel e Termas de Araxá, com retorno das atividades previsto para o dia 01 de julho de 2021.

Representantes do trade turístico de Araxá e organizadores de eventos tradicionais como a Copa Internacional de Mountain Bike, que acontecerá de 30 de julho a 1º de agosto deste ano, já foram confirmados pelo hotel, inclusive, com a confirmação de reservas. Também é de conhecimento do COMTUR que a reforma na estrutura hidráulica do hotel já foi iniciada.

Sabe-se que há uma série de comentários e suposições em relação à retomada ou não das atividades do Grupo Tauá em Araxá. No entanto, em virtude de não haver qualquer manifestação formalizada pela rede, acreditamos que, para o momento, é necessário compreensão sobre o prazo para retorno das atividades.

Por fim, esclarecemos que o Conselho Municipal de Turismo continuará acompanhando de perto todas as notícias e negociações no que diz respeito ao Grande Hotel.