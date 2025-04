Copa do Mundo e Copa Internacional de Mountain Bike movimentam mais de R$ 45 milhões na economia de Araxá

A realização da Copa do Mundo de Mountain Bike e da tradicional Copa Internacional gerou um impacto significativo na economia de Araxá, com uma movimentação estimada em mais de R$ 45 milhões ao longo de três finais de semana de intensas competições e preparativos. Os eventos aconteceram entre os dias 28 e 30 de março, 3 a 6 e 10 a 13 de abril, reunindo a elite do ciclismo mundial no icônico Complexo do Barreiro.

Mais de 60 mil pessoas passaram por Araxá durante o período, consolidando o município como referência global no cenário do mountain bike. Atletas e especialistas internacionais elogiaram a estrutura e a pista do Barreiro, considerada uma das mais técnicas do mundo.

A visibilidade do evento alcançou proporções mundiais, com transmissão das provas para mais de 150 países. Essa projeção internacional impulsionou diversos setores da economia local, como hotelaria, alimentação, turismo, comércio e transporte. A cidade registrou ocupação máxima nos hotéis — cerca de 3 mil leitos — e um crescimento expressivo na demanda por hospedagens alternativas. Atualmente, mais de 170 acomodações estão cadastradas no Airbnb, reflexo direto da movimentação gerada pelo evento.

Restaurantes, cafeterias e estabelecimentos comerciais também aproveitaram o momento para se adaptar e atender melhor o público estrangeiro. Cardápios em inglês e espanhol foram implementados, principalmente na região central. As cafeterias se tornaram ponto de encontro de atletas e visitantes, com destaque para o café mineiro — muito apreciado pelos ciclistas de alto rendimento. Produtos locais, quitandas e experiências gastronômicas típicas foram amplamente consumidos, lotando os estabelecimentos.

O comércio local investiu na qualificação do atendimento, com foco em hospitalidade e no acolhimento de turistas de diferentes nacionalidades, o que resultou em um aumento significativo nas vendas e no fortalecimento da imagem da cidade como destino preparado para grandes eventos internacionais.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Italo Marcus Fonseca Borges o evento é um marco para Araxá. “A Copa do Mundo e a Copa Internacional de Mountain Bike colocaram Araxá no mapa do esporte mundial e mostraram o nosso potencial como polo turístico, esportivo e econômico. Foi uma vitrine poderosa para os nossos produtos, serviços e para a hospitalidade do povo araxaense. O impacto econômico é expressivo, mas o legado que fica é ainda maior”, destaca.