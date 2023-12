Dez motivos para você curtir o feriado no FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá tem muito orgulho de ser historicamente o principal ponto de comemoração do aniversário da cidade. Neste dia 19 de dezembro, Araxá completa 158 anos e a tradição será mantida. “A gente se preocupou em planejar uma festa para toda a família neste dia especial. A ideia é proporcionar momentos de diversão e cultura para todos”, ressalta Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia).

As atividades começam às 19h e nós separamos 10 motivos para você não perder nada.

1 – É feriado. Você provavelmente estará com mais tempo livre.

2 – A Casinha do Papai Noel, que abre às 19h, tem fotos gratuitas para você usar até o Natal em suas redes sociais.

3 – Você conhece de perto uma harpa? A partir de 19h, o músico Narciso Lucena apresenta um espetáculo com esse instrumento encantador.

4 – Já pensou em fazer graffiti? Às 20h as paredes do Expominas começam a ganhar mais cor com a oficina do artista Ton Lima e você pode participar gratuitamente.

5 – Que tal uma opção diferente de jantar? A arena FestNatal oferece de pastel e churrasquinho ao tropeiro bem preparado.

6 – Gosta de música? Você vai se surpreender com a apresentação de Karina Cleto, Carol Moura e Pamella Macedo da banda 5º Sol.

7 – Já imaginou a mistura do jazz tradicional e a sonoridade do Clube da Esquina? Essa é a proposta do Manga Rosa Quarteto que também se apresenta nesta terça (19)

9 – Prefere um sertanejo? Na arena FestNatal tem a apresentação de Lippe e Fernando a partir das 22h30.

10 – Quer mais? O festival também oferece uma exposição de fotos e brinquedos infláveis para as crianças.

Programação

19/12 TERÇA

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Narciso – Harpa encantada

20h – Oficina de graffiti com Ton Lima – Espaço Sicoob Crediara

20h – 5º Sol

21h – Manga Rosa Quarteto – Rolling Stones + diversos

22h30 – Lippe e Fernando

20/12 QUARTA

18h – Semifinal do Concurso de Novos Talentos

19h – Casinha do Papai Noel

19h – Arachoro

20h30 – Dennisamba

22h – Banda Nióbium

A segunda no FestNatal

A criançada fez a festa nesta segunda-feira (18) no FestNatal Araxá. Além da foto tradicional com Papai Noel, elas participaram de atividades no espaço Sicoob Crediara (Lei de Incentivo à Cultura). No projeto “Semeando Histórias e Tecendo Leitores” os contadores de histórias encantaram os presentes. “O Natal é para a família e esse é o momento de resgatar histórias. O livro é um brinquedo e um presente”, diz Dilce Aparecida Rosa.

No palco principal a programação começou com o sertanejo de Leandro Soares (Programação Extra), passou pelo choro Trio Candeeiro (Lei de Incentivo à Cultura) e terminou com o espetáculo inesquecível de Gian e Giovani (Programação Extra) para uma multidão. “Foi lindo demais estarmos aqui nesta data especial para Araxá, véspera do aniversário da cidade e matando a saudade dessa cidade linda com muita música animada”, disse Giovani.

Novos talentos

A equipe responsável pelo Concurso Novos Talentos informa que, durante a revisão da classificação dos candidatos para a semifinal, identificou-se um erro no sistema. Este erro resultou no posicionamento de alguns candidatos, que já completaram 16 anos, na Categoria Infantil, quando deveriam pertencer à Categoria Adulta.

Em virtude desse erro, ao realocar os candidatos nas categorias corretas, ocorreu um empate de notas. Como resultado, mais candidatos foram classificados para a semifinal. É importante ressaltar que nenhum candidato foi eliminado devido a esse equívoco.

Os participantes selecionados são:

VOCAL INFANTIL

Maria Júlia Borges Magalhães

Lindamiria Sobral Lemos

Rafael Fróes de Faria

VOCAL ADULTO

Alana Bruna Rufino Rufino Leonel

Carla Cristina Duarte Silva

Emanuely Vitória Saturnino Geamonond

Julia Zanini de Freitas Gomes

Maria Clara da Cunha Costa

Maria Vitória Leal Silva

INSTRUMENTAL INFANTIL

Isaque Nunes Cotrim

João Victor Ferraz Marques

Miguel Lucas de Rezende

INSTRUMENTAL ADULTO

Bruno Nogueira Lourenço

Diogo Garcia de Andrade

Gustavo Henrique Borges Ferraz Marques

João Luiz Moço de Araújo Trindade

Tharso Miguel Morais Martins

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda a sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério da Cultura e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br