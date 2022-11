Dia D de coleta de PSA no Prefeitura no Bairro, neste sábado; confira as orientações para a realização do exame

O Dia D de coleta do exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) vai ser realizado durante o evento Prefeitura no Bairro neste sábado (26), das 8h às 10h, no Centro Esportivo Nadyr Barcellos, o popular Buracanã. O exame será ofertado de forma gratuita para homens a partir de 45 anos.

A ação faz parte da campanha Novembro Azul que incentiva anualmente os cuidados com a saúde do homem, onde, neste período, trabalha-se a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de casos de câncer de próstata.

O PSA serve para averiguar a existência do câncer de próstata e, também, em casos de a doença já ter sido diagnosticada ele consegue avaliar a sua evolução. Além do mais, o exame também ajuda a identificar outros tipos de doenças na próstata, como lesões e a prostatite.

O exame é feito por meio de uma amostra de sangue. Embora simples, o público masculino deve tomar alguns cuidados para não ocorrer alterações no resultado.

– Não ter feito exame de colonoscopia 15 dias antes do PSA;

– Sete dias antes da coleta é necessário evitar o ultrassom transretal;

– Inclusive, o exame que possibilita visualizar o interior da uretra e bexiga, conhecido como cistoscopia, também não pode ser feito cinco dias antes do PSA.

Nos três dias que antecedem a coleta do exame é preciso evitar, também, o uso de supositório e a realização do toque retal. Por fim, nas 72 horas que antecedem o PSA, o homem não pode ejacular, andar de bicicleta, moto ou cavalo.

Para realização do exame é necessário apresentar documento pessoal com foto e o Cartão do SUS (sem o cartão o laboratório não coleta o exame). Cada paciente será orientado quanto ao resultado do exame e a marcação da consulta com o médico uro-oncologista.