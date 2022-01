Dínamo tem oito ex-jogadores no maior campeonato de futebol de base do Brasil

Considerado um dos principais projetos de categoria de base de Minas Gerais, a Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube continua formando jogadores para o futebol brasileiro. O clube conta com pelo menos oito ex-atletas na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Com a participação de 128 times de todos os cantos do Brasil, a competição sub-20 é considerada a maior disputa do futebol de base brasileiro e já revelou grandes jogadores, como, por exemplo, Neymar, Raí, Djalminha, Fred, Kaká, Cafu, Dida, entre outros.

Dentre as equipes participantes nesta edição da Copinha, oito delas contam em seu elenco com atletas que tiveram passagens pelas categorias de base do Dínamo. Entre eles, estão: Diogo Mora (Ponte Preta -SP), Mayson Tornich (Suzano – SP), Vinicius Domingos (SKA Brasil-SP), Nicolas Prado (São José – SP) Cesar Augusto (Real Ariquemes – RO), Gabriel Lima (Real Brasília – DF), Renato Marques (América – MG), Thiago Inácio (Serranense – MG).



O projeto

Há 8 anos consecutivos, o Dínamo realiza o projeto “Dínamo Formando Atletas e Cidadãos”. A proposta desenvolvida com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte tem o objetivo de detectar e desenvolver novos talentos esportivos, fornecendo uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento, apoio e acompanhamento dos atletas das categorias de base.

O projeto utiliza a prática esportiva como um meio de contribuir com o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social, promovendo autoconfiança e possibilitando um futuro promissor como atleta e cidadão.