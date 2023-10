Equipe de projeto da Secretaria Municipal de Esportes se destaca em corrida de rua e caminhada no fim de semana

Momento de celebrar o esporte, a família e o bem-estar. A equipe do projeto Vem Treinar com a Gente, da Secretaria Municipal de Esportes, participou da Corrida de Rua e Caminhada promovida pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), neste domingo (29).

Com percursos de 4km e 8km na Estância Hidromineral do Barreiro, o evento se destacou como o maior encontro esportivo de corrida e caminhada do ano em Araxá, com mais de 1.000 inscritos. Entre os participantes, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes reuniu 46 alunos e conquistou o título de segunda maior delegação a participar do evento.

A coordenadora do projeto, Raquel Honorato, orgulhosa do desempenho da equipe, enfatizou a importância de envolver os alunos em eventos esportivos.

“O projeto Vem Treinar com a Gente sempre busca participar ativamente de eventos esportivos na cidade, promovendo a prática esportiva e o bem-estar. A participação da família na torcida e no apoio aos atletas demonstrou que o esporte vai muito além da competição; promove um estilo de vida saudável e ativo”, reforça.