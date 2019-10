Escolas públicas e instituições recebem projeto Tri Ciclo Espetáculos com a peça “Brincando Com o Tempo”

O projeto Tri Ciclo Espetáculos celebra os 09 anos de desdobramento de ações culturais no interior de Minas Gerais com uma programação para públicos variados em Araxá no mês de novembro. Teatro, oficina e música no cronograma de atrações culturais gratuitas através do patrocínio da CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), realizado pela Lei de Incentivo à Cultura – Ministério da Cidadania, e produzido pela equipe da Tri Ciclo Produções, sobre a direção de Cynthia Verçosa e Lívia Ferolla.

A população de Araxá contempla entre os dias 04 e 08 de novembro de uma grade eclética de eventos culturais. Na tarde de segunda-feira (04/11) inicia a sequência de apresentações do teatro Brincando Com o Tempo, da atriz Rosana Loren, com participação de Rê Mineira, em escolas públicas e particulares, Apae e Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, e segue até a quinta-feira, 07/11. O público vai compreender o dilema da personagem Mariola que busca formas de decorar uma árvore de Natal com objetos que tem dentro de casa, já que ela está de férias, cheia de planos, mas a chuva não a deixa fazer tudo o que gostaria devido ao tempo.

Oficina, vagas encerradas

Em três dias do período de inscrições para a oficina Brincadeiras Teatrais que será ministrada por Cauê Salles as vagas foram preenchidas. Educadores de instituições de ensino que vão aprender como trabalhar a ferramenta do teatro em sala de aula, como uma forma a mais de ensinar, forma lúdica que acrescenta no aprendizado de crianças da primeira infância. Contribuindo para o fomento cultural, formação de público e o fortalecimento das relações da empresa patrocinadora, a CBMM, com a comunidade. O aprendizado será na noite de 04/11, no Centro de Formação Profissional Júlio Dário.

Acessibilidade

O Tri Ciclo trabalha em todas as vertentes da acessibilidade: parte do material gráfico impresso em braile, tradução simultânea em libras, locais de fácil acesso a cadeirantes e assentos destinados aos idosos, gestantes, puérperas e autistas.

Forró de Juventino

A noite da sexta-feira, 08/11, é a vez de celebrar com o show Forró de Juventino com Tino Gomes e banda. A atração será no Grann Hall a partir de 21 horas, e assim como toda a programação do projeto, tem entrada gratuita. Os convites estão sendo distribuídos por toda a cidade e a única regra é divertir. Tino gomes atuou na minissérie “A Cura” da Rede Globo, e participou das novelas Caminho das Índias e Malhação. No palco a animação dele que encena, interpreta, conta causo e canta, com classificação livre, e canções de forró pé-de-serra no repertório com músicas autorais, e ainda sucessos de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, e outros cantores nordestinos.

Programação:

Teatro Brincando Com O Tempo – 04 a 07/11 – Escolas e Instituições

Oficina Brincadeiras Teatrais – 04/11 – Centro de Formação Profissional Júlio Dário – 18h às 21h

Música Forró de Juventino – 08/11 – Grann Hall – a partir de 21h

Araxá, Minas Gerais, novembro/2019

Projeto TRI CICLO Espetáculos

Teatro, oficina, e música

Atrações gratuitas