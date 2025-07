Espelhos convexos começam a ser instalados em cruzamentos de Araxá

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, iniciou nesta segunda-feira (14) a instalação de espelhos convexos em cruzamentos estratégicos da região central da cidade. A medida tem como objetivo ampliar o campo de visão dos motoristas e reduzir o risco de acidentes em pontos de difícil visibilidade.

De acordo com a secretária municipal de Segurança Pública, Naiara Pacheco, os espelhos convexos vão auxiliar os motoristas a visualizarem melhor o tráfego transversal, principalmente em esquinas com visibilidade reduzida. “Porém, mesmo com o espelho, o condutor deve sempre parar o veículo no cruzamento, olhar para os lados e só então atravessar a via transversal com segurança”, orienta.

Na primeira fase do projeto, serão contemplados dez cruzamentos selecionados com base em estudos técnicos que identificaram os locais com maior risco de colisões:

– Rua Cônego Cassiano x Rua Cecílio Salomão

– Rua Cônego Cassiano x Rua Limírio Afonso

– Rua Cônego Cassiano x Rua Santa Rita

– Rua Cônego Cassiano x Rua Alexandre Gondim

– Rua Cassiano Lemos x Rua Major Tito

– Rua Franklin de Castro x Rua Limírio Afonso

– Rua Mariano de Ávila x Rua Calimério Guimarães

– Rua Mariano de Ávila x Rua Capitão Izidro

– Rua Major Tito x Rua Capitão José Porfírio

– Rua Primo Montovani x Rua Calimério Guimarães

O prefeito Robson Magela destaca que essa é uma solução já bastante utilizada em diversas cidades e que trazê-la para Araxá representa um avanço importante na segurança viária. “É uma medida simples, mas que pode fazer grande diferença no dia a dia. Os espelhos ajudam a prevenir acidentes em cruzamentos e esquinas de difícil visualização. Alinhados às boas práticas dos motoristas, os espelhos podem ajudar a melhorar o trânsito em nossa cidade”, afirma.