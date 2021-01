Ex-artilheiro do Ganso, Marcus Molinari, morre em acidente aéreo envolvendo seis pessoas

Foto: Caio Aureliano / Na Batida do Esporte

O atacante Marcus Vinícius Molinari Reis, de 23 anos, morreu em um acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (24) no interior do Estado do Tocantins. Ele se destacou na equipe sub-20 do Araxá Esporte Clube em 2017, quando jogou com a camisa 10 e foi o artilheiro do Mineiro.



Marcus Molinari é filho do ex-atacante Marinho, ídolo da torcida do Atlético-MG e um dos principais nomes da campanha de acesso à elite do Brasileiro em 2006. Atualmente, o jovem atacante defendia as cores do Palmas Futebol e Regatas.

Além de Marcus Molinari, morreram o empresário e presidente do Palmas, Lucas Meira, os jogadores Guilherme Noé (zagueiro), Lucas Praxedes (lateral-esquerdo) e Ranule (goleiro) e o piloto comandante Wagner.

Segundo informações, o avião que levava parte da delegação do clube caiu momentos após decolar de uma pista no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, município a 60 km de distância da capital Palmas. A aeronave iria para Goiânia, onde aconteceria uma partida entre Palmas e Vila Nova-GO pela Copa Verde.



Nota do Palmas

O Palmas Futebol e Regatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã deste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube Lucas Meira, quando decolava para Goiânia, para a partida entre Vila Nova x Palmas nesta segunda, 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. Lamentamos informar que não há sobreviventes. Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar.