Exposição Foto em Pauta segue aberta para visitação gratuita no Museu Dona Beja

Araxá está recebendo uma verdadeira imersão pelo mundo da fotografia. O projeto Foto em Pauta, do Festival de Fotografia de Tiradentes, está com duas exposições montadas no hall de entrada do Museu Dona Beja. A abertura oficial foi realizada na última sexta-feira (10).

A primeira, Foto em Pauta – Cosmopolíticas, estabelece um diálogo profundo das obras com a natureza, destacando uma conexão íntima entre os artistas e os elementos que capturam.

Já a mostra Caixas de Ver, de Dirceu Maués, está instalada na entrada do museu. Por ela, é possível ter uma experiência interativa observando o outro lado por meio de câmeras de produção artesanal.

Como parte do projeto, o Centro de Referência da Cultura Negra recebeu a oficina ‘Iniciação à Fotografia com Câmeras Obscuras’, que contou com a participação de professoras do Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação e comunidade.

A exposição segue até o dia 10 de dezembro, com visitação gratuita no Museu Dona Beja, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; sábados, das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h.