Exposição fotográfica revela a magia do Natal pelo olhar das crianças

Painéis gigantes, de três metros de altura, formam o mais novo cenário do FestNatal Araxá. A exposição fotográfica “Para você, o que é o Natal?”, inaugurada esta semana, retrata, nas lentes do fotógrafo João Lima, 39 crianças de Araxá e suas visões sobre a época mais mágica do ano. “Esta exposição é uma celebração da imaginação e da diversidade de perspectivas sobre o Natal. É incrível ver como esses jovens artistas interpretam e expressam essa época tão especial de maneiras únicas”, ressalta o curador da exposição, Rafael Nolli.

O projeto envolveu alunos das escolas de Araxá, abrangendo a rede municipal, estadual e particular. Os jovens que fazem parte da ação cultural mergulharam em uma oficina de criação literária em novembro. Sob a orientação dos escritores Cesar Campos e Rafael Nolli, juntamente com a ilustradora Luciana Olivier, os estudantes coletivamente deram vida a um fascinante livro de Natal intitulado “E se Papai Noel fosse criança?”. “Não se trata, então, apenas de uma exposição fotográfica. É o registro de um momento único, onde um livro foi escrito e ilustrado pelas crianças. Além disso, os jovens escritores/ilustradores, escreveram uma cartinha a partir da seguinte indagação: Para você, o que é o Natal? O resultado pode ser visto no site do FestNatal, acessado por um QR Code presente nos painéis fotográficos”, explica Rafael.

A exposição ficará aberta ao público durante todo o período do festival. Muitas das crianças fotografadas já foram visitar seus painéis e ficaram encantadas com a montagem. “Foi incrível. A gente se vê e se sente muito orgulhosa. Estou muito feliz”, diz Sofia do Prado Lemos.

Festival de Dança

Nesta terça-feira (12) o FestNatal Araxá apresenta a segunda etapa do seu Festival de Dança. Alunos de cinco escolas e centros de cultura sobem ao palco a partir das 19h. O Instituto Movart (19h às 19h25) vai mostrar o trabalho de um projeto que atende crianças das escolas públicas de Araxá. “O nosso projeto tem aulas de música e dança. Só na dança são mais de 100 alunos”, explica a professora Letícia Cardoso.

No FestNatal serão apresentadas coreografias elaboradas durante todo o ano. “São variadas coreografias de ballet e jazz. Para as crianças, estar no FestNatal é uma experiência incrível”, ressalta.

Logo após a apresentação do Projeto Instituto Movarte, as escolas de dança Danse, Styl Company, Balleto, Star Dance Company e Centro de Danças Kathak também prometem encantar o público. “Estar no palco de um festival da grandeza do FestNatal é sempre engrandecedor para as nossas alunas. Fazemos questão de participar e trazer o melhor do nosso trabalho desenvolvido ao longo do ano”, conta Ana Claudia Silva Fernandes (Santinha), diretora da companhia de dança CDK.

Primeira noite

A primeira noite do Festival de Dança surpreendeu o público. “Apresentações lindas que me emocionaram de verdade. Estão todos de parabéns”, diz a aposentada Maria Abadia Soares, que veio ver a neta, mas ficou para prestigiar as outras escolas de dança.

No palco centenas de dançarinos se apresentaram em diversas modalidades. Das danças urbanas ao ballet, passando pelo jazz e a dança do ventre, grandes apresentações e a realização de estar em um palco por onde já passaram muitos talentos. “Foi incrível. A dança é vida e me sinto realizada nela”, conta a dançarina Ismayla Roque.

A noite foi aberta com as coreografias da Escola de Dança Vidançarte. Na sequência, se apresentaram o Centro de Danças Lorena Senna e a Alimah Centro de Danças. “A gente participa de muitos festivais fora de Araxá e essa é a oportunidade de nossa família e amigos poderem nos prestigiar e isso é muito especial”, ressalta Daiane Fernandes.

Além da dança, o teatro também marcou presença com as apresentações do Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta). Foram duas peças teatrais encenadas por alunos dos projetos Asas do Saber e Multiplica-se.

Programação

12/12 TERÇA-FEIRA

19h – Festival de Danças

19h – Casinha do Papai Noel

13/12 QUARTA-FEIRA

19h – Haroldo Jr

19h – Casinha do Papai Noel

20h – Banda Lira Santo Antônio

22h30 – The New Tons

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério da Cultura e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br