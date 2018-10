Fazenda Máfia e Capela fazem final do Ruralão neste domingo

Fazenda Máfia e Capela encerram a 27ª edição do Campeonato Ruralão neste domingo, 21. As equipes buscam conquistar o campeonato que contou com maior número de participantes, desde que a Prefeitura voltou a realizar o Ruralão em 2015. De 9 clubes, a competição recebeu novas equipes participantes até chegar a 23 agremiações esportivas em 2018. Nessa temporada, o Campeonato Ruralão teve duração de cinco meses com a disputa das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª (semifinal) fases até chegar aos dois finalistas que são Fazenda Máfia e Capela que estão na 5ª e última etapa da competição.

Neste ano, a Capela está invicta diante da Fazenda Máfia. Nos três jogos disputados durante a competição, a primeira partida terminou 1 a 1 entre as equipes, na segunda fase. Depois, os clubes voltaram a se enfrentar na terceira fase com vitória da Capela por 3 a 1. Na primeira partida da ida, nova vitória, 2 a 1. São duas vitórias e um empate nessa temporada, fora o Torneio Início conquistado pela Capela, após 1 a 0 em cima da Fazenda Máfia.

A partida de volta será neste domingo, 21, às 11 horas, no Estádio Municipal Fausto Alvim. Por ter vantagem de dois resultados iguais, a Fazenda Máfia precisa vencer de um gol de diferença para se sagrar hexacampeão do Ruralão. Em relação a Capela, devido a vitória no jogo da ida, um empate consagra a equipe como campeã pela primeira vez do campeonato promovido pela Administração Municipal.

Assim como nos anos anteriores, a Prefeitura vai premiar os melhores do Ruralão 2018 com troféus, medalhas e premiação em dinheiro para primeiro e segundo colocados. O goleiro menos vazado, o artilheiro e o melhor jogador do campeonato serão também contemplados com troféus e premiação em dinheiro. A equipe mais disciplinada e o terceiro colocado receberão somente troféus. “A primeira partida da final foi um espetáculo e um motivo de orgulho para nós principalmente por conta do bom público presente. A expectativa é que seja um bom jogo com grande público e que o melhor vença”, comenta o secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva.