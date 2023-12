Fazenda Máfia vence o Curva de Rio e sai na frente na decisão do Ruralão 2023

A manhã deste domingo (3) marcou um eletrizante duelo pela partida de ida da grande final do Campeonato Ruralão 2023. Com um ataque eficiente, a Fazenda Máfia saiu na frente com uma vitória por 3 a 1. Juninho Valeriano (2) e Kanydia balançaram as redes pela equipe. Já para o Curva de Rio, Bruno Melecão saiu do banco de reservas para diminuir a vantagem.

Com o resultado, a Máfia pode empatar e até perder por um gol de diferença que sairá com o título. O Curva de Rio, por sua vez, precisa vencer por três ou mais gols para ser campeão. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão irá para os pênaltis.

A partida de volta acontece no próximo domingo (10), às 10h, no Estádio Municipal Fausto Alvim, palco também da decisão do terceiro lugar, que antecede à final. O duelo entre Audax e Santa Vitória acontece às 8h.

Escalações



Fazenda Máfia: Ednei; Tiago Badete, Dalvan, Itinho e Cabeça (Guto Perdizes); Augusto Thoda, Rodriguinho (Bruno Guarda-Chuva), Kanydia e Diogo (Serginho); Juninho Valeriano (Gustavo) e Diego (Gerson). Treinador: Cafu

Curva de Rio: Dida; Tiago Modelo, Luciano Tapira, Juninho Beiçudo (Maycon Bombeiro) e Germano Enrico (Gabriel); Feijão (Deninho), Dudu Pontes (Heldinho), Ricardo Bunda e Marcos Pontes; João Victor (Bruno Melecão) e Bruninho. Treinador: José Victor Chadú



Sobre a competição



O ano de 2023 marca a 30ª edição do Campeonato Ruralão, a mais tradicional competição do homem do campo de Araxá e região. Essa edição contou com 18 equipes participantes e mais de 600 pessoas envolvidas, entre jogadores e membros da comissão técnica.

De acordo com o assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, o campeonato é um momento de união de amigos e famílias, em prol do amor pelo esporte.

“A Secretaria Municipal de Esportes fica muito feliz por organizar a 30ª edição de um campeonato tão importante e que vem crescendo ano a ano. Neste domingo, vimos muitas famílias com as suas crianças no estádio, que assistiram a um grande jogo, e isso é o que mais vale. Vamos fechar esta edição no próximo domingo com chave de ouro, premiando ao final das partidas o grande campeão, o vice e o terceiro colocado”, reitera.