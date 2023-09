Festival inédito leva blues e jazz para a rampa do Horizonte Perdido em Araxá

Um dos mais belos cartões-postais da região, a rampa do Horizonte Perdido recebe a partir desta sexta-feira (8) a primeira edição do Festival de Música de Araxá. Durante três dias músicos renomados vão proporcionar ao público uma experiência única a 1237 metros acima do nível do mar. “Será um momento marcante. Neste cenário de tirar o fôlego, grandes apresentações de blues e jazz. Uma combinação que tem tudo para encantar o público”, diz o organizador Tiago Martins.

A rampa do Horizonte Perdido vai receber estrutura de palco e diversas opções gastronômicas. O evento tem entrada gratuita e vai se integrar aos outros eventos previstos para o local, como o Pré-Mundial e Campeonato Brasileiro de Parapente e o Desafio do Horizonte de Mountain Bike e Trail Run. “Um festival para todos. Vamos unir os atletas e o público com muita música boa e em horários estratégicos para apreciar a bela vista que a rampa nos proporciona”, ressalta Tiago.

O Festival de Música de Araxá – é uma realização da Nota Certa Escola de Música, com o patrocínio máster da CBMM. As atividades culturais são realizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Governo Federal. Apoio: Prefeitura Municipal de Araxá.

Programação

08.09 | sexta-feira

15h MW Trio convida Bruno Castro

17h30 Gil Reis Trio convida Camilla Bortolato

09.09 | sábado

10h Manga Rosa – Tributo Stones

15h Tiago Martins Quinteto

17h30 Mauro Hector Trio

10.09 | Domingo

9h30 Bejazz Street Band

14h Trio Alexandre-Kurmann-Queiroz

Serviço

Festival de Música de Araxá

Data: 8 a 10 de setembro

Local: Horizonte Perdido

Evento Gratuito