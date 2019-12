FestNatal Araxá apresenta: a Parada da Corte de Papai Noel

Uma apresentação inédita em Araxá promete animar e surpreender quem for ao Expominas nesta quarta-feira (18). Trata-se da Parada de Natal da Corte de Papai Noel, um cortejo natalino que mistura personagens e uma banda com repertório que vai desde músicas da atualidade até temas natalinos. “O conceito é levar a energia, a magia do Natal para as pessoas” explica Silvio Fatz diretor artístico da Arte Produtora (SP).



O grupo é formado por atores, músicos, bailarinos e circenses. Durante as apresentações, que duram aproximadamente uma hora e meia, eles percorrerão o Expominas interagindo com os presentes. “Esse trabalho já vem sendo desenvolvido em São Paulo há oito anos e esse grupo já se apresentou em vários shoppings e também vários clubes e empresas. Esse será o nosso último evento de Natal. Então, toda a equipe está bastante animada”, adianta Silvio



Ao fim da apresentação o público de Araxá terá uma surpresa. Todo grupo vai para o palco e apresenta um espetáculo de encerramento com vários estilos de música.



Na sequência, o grupo Six Rockstring, que é um sexteto de cordas traz o rock de todas as épocas. “Teremos Beatles, AC/DC, Led Zeppelin, Rolling Stones e Coldplay. É um repertório bastante interessante”, diz.



A apresentação começa às 20h30.



A terça no FestNatal



Nesta terça-feira (17) músicos do projeto Jaime Nascimento Quinteto abriram o palco principal do FestNatal Araxá. O grupo apresentou um espetáculo instrumental baseado em temas de filmes. “É sempre bom tocar no FestNatal porque é uma estrutura boa, tocamos ao lado de artistas renomados, é uma honra pra gente participar”, diz Jaime.



Após o espetáculo do quinteto foram iniciadas as apresentações dos vencedores do concurso de Novos Talentos, uma iniciativa do Rotary Araxá Sul. Diogo Garcia de Andrade, que tem 14 anos e é de Ibiá, subiu pela primeira vez no palco do FestNatal Araxá. “Eu nunca imaginava que iria ganhar o concurso. Quando chamaram meu nome, em primeiro, eu não acreditei. Tô mundo feliz de ter essa oportunidade de tocar para as pessoas aqui”, conta.



A apresentação, muito elogiada pelo público presente, antecedeu o Auto de Natal. Vinte e oito pessoas entre atores, bailarinos e músicos participam do espetáculo. Todos são do grupo teatral Família do Rei, ligado à Paróquia Sagrada Família. “A gente traz a mensagem que nós estamos aqui para sermos luz, para iluminarmos as pessoas que estão em nosso meio”, diz o fisioterapeuta Nilton Ribeiro Júnior, que interpretou José.



A forma clara e simples de contar a história do nascimento de Jesus envolveu os presentes e emocionou o público e quem estava em cena. “Como católicos praticantes e tementes à Deus, o mistério do Natal é o que nos move. Representar Maria é sempre muito emocionante porque ela é um exemplo de doação. Ela doou sua vida inteira para trazer um menino ao mundo e fazê-lo homem de bem”, diz A pipoqueira Fabiana Alves de Oliveira, que interpretou Maria.



Programação

QUARTA-FEIRA (18)



Expominas

Parada de Natal da Corte do Papai Noel (SP)

Six Rockstring

Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h

Papai Noel – itinerante

Recanto do idoso, Lar Ebenézer, Casa do Caminho – de 9h às 12h

Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes