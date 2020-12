FestNatal Araxá: artistas da terra são destaque na programação

A comunidade local reconhece e o FestNatal Araxá abre palco para os talentos da terra. Neste ano a programação já contou com a beleza das apresentações do Bejazz Street Band no Barreiro, o cuidado no repertório impecável de Jaime Nascimento Quinteto, a inovação na música do Afro Beatles, a emoção da viola de João Lima, o espetáculo de Emílio & Eduardo, entre outros. “A gente sempre fica muito feliz de participar do FestNatal. Temos que agradecer esse carinho da galera de Araxá que nos prestigia. Para nós é um motivo de muita honra estar aqui, este ano de uma forma diferente, online e a gente parabeniza o festival pela iniciativa”, diz Emílio.



Para a presidente da Fundação Cultural Acia (Facia), Elisa Baião Macedo, esse é um compromisso com o público e também com os artistas de Araxá. “Nós temos consciência de que somos o principal palco para os artistas da terra e nos sentimos muito felizes em saber que a maioria dos talentos locais já passou pela nossa arena, neste ano pelas nossas telas. Daqui muito seguiram voos altos, conquistaram o Brasil e o mundo. Muita gente estreou aqui. Muita gente pisou num grande palco pela primeira vez neste festival. Muita gente, assim como nós, espera o fim de ano para poder participar”, ressalta .



Nos próximos dias ainda vão passar pelos espetáculos online do Festival destaques como Moura Blues, 5º Sol, Os Arachás & Samba Quente – Pais e Filhos, Banda Vinith, Mariana Rios e Alan Tannus.



Novos Talentos

O concurso de Novos Talentos segue a todo vapor. Com as inscrições encerradas, serão selecionados 12 vídeos, três de cada categoria/faixa etária (infantojuvenil/adulto). O resultado será anunciado no site do FestNatal Araxá. Os escolhidos receberão o apoio dos técnicos Tiago Martins e William Bruno para se prepararem para a grande final, que ocorrerá durante uma live do FestNatal Araxá.



Os quatro artistas ganhadores serão escolhidos por votação popular nas redes sociais do FestNatal 2020. O prêmio surpresa será anunciado no palco, no momento da premiação.

Programação

Dia 17 (quinta)

19h – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – Moura Blues

21h30 – Hammond Grooves



Dia 18 (sexta)

19h – Abertura da live transmissão Youtube

19h30 – 5º Sol

21h30 – Os Arachás & Samba Quente – Pais e Filhos



Como participar

As transmissões das lives são realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.



Tudo gratuito

Toda a programação do FestNatal Araxá é gratuita. Com apoios diversos de serviços, voluntariado da comunidade, incentivos, recursos privados e governamentais destaca-se que o FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio do Zema e Bem Brasil com o apoio da ACIA Araxá, TV Integração, Tauá Grande Hotel, Click Telecom, CDL Araxá e Codemig. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.



SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020

Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/