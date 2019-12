FestNatal Araxá inicia apresentações itinerantes do Coral Doce Melodia

Quem passou nesta segunda-feira (9) pelo calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel se surpreendeu. A apresentação de um coral entre as pessoas que circulavam pelas lojas fez muita gente parar por alguns minutos e sair da rotina para admirar. “Lindo! Fiquei emocionada com as músicas e com quanto as crianças cantam bem”, comenta a aposentada Ieda de Paula.



Durante pouco mais de trinta minutos o clima de Natal tomou conta de todos que passavam pelo local, além de comerciantes e vendedores. O Coral Doce Melodia, formado por alunos do projeto AABB Comunidade, apresentou músicas relativas à época. “No repertório tivemos ‘Trem Bala’, ‘Era uma vez’, ‘Vamos construir’, ‘Bate o sino’, entre outras. A mensagem principal é a construção da paz”, explica a diretora do Coral, Cristiane Borges Santos.



Ao longo do mês as apresentações vão envolver centenas de pessoas em locais como a Prefeitura, Banco do Brasil, Expominas, Tauá Grande Hotel e CBMM. Encantamento que é um reflexo de um grande trabalho com crianças carentes e que envolve equipes do projeto e da Prefeitura ao longo do ano. “São alunos de seis a quinze anos. Todas essas crianças são atendidas nas escolas municipais de Araxá e no extraturno elas ficam lá na AABB. Os professores vão até lá, ensaiam com as crianças e a gente tem a possibilidade de, assim, oferecer à comunidade apresentações como estas”, explica Leda Amorim, coordenadora do projeto AABB Comunidade.



Teatro Municipal – Segunda



Nesta segunda-feira (9) tiveram início no Teatro Municipal as apresentações da Escola de Dança e Arte – Vidançarte. A escola tem 20 anos de atividades e oferece, entre outras, aulas de jazz, ballet, dança do ventre e hip hop. Já são sete anos de apresentações no FestNatal Araxá. “Aqui podemos mostrar nosso trabalho, o talento das nossas bailarinas ao público”, comenta a proprietária da escola, Poliana Ribeiro.



Mantendo a tradição, o público lotou o teatro. “Todo ano plateia cheia, graças a Deus. Estamos em três dias seguidos do festival e todos os alunos estão muito empolgados”, diz Kemily Emily, que participou das apresentações.



O espetáculo apresentado nesta segunda começou a ser preparado há três meses. “Envolvemos turmas do infantil, jovens e adultos. O FestNatal Araxá valoriza muito a nossa cultura, a dança de forma especial”, ressalta o coreógrafo Roger Santiago.



Teatro Municipal- Domingo



No domingo o CDK apresentououtrosdois espetáculos. O primeiro foi “Hip Hop: Deuses Indianos Urbanos”. “A preparação para este espetáculo foi bem intensa. A gente começou há alguns meses com ensaios intensos, muita pesquisa de música, figurino, nos dedicamos ao máximo para mostrar a cultura indiana e foi tudo lindo, maravilhoso”, diz o coreógrafo de danças urbanas Felipe Aparecido de Lima.



O segundo espetáculo, na verdade, é o resumo do sucesso da Companhia de Dança. A apresentação foi a “Noite de Gala CDK: Premiados 2019” . “Apresentamos danças premiadas ao longo do ano, com muito trabalho, muita pesquisa e comprometimento dos professores, coreógrafos e dos bailarinos”, diz a proprietária do CDK e coreógrafa Ana Cláudia Silva Ferreira, que comemora um fim de semana de sucesso de público. “FestNatal é um xodó. É calendário da cidade, a cidade merece, tem porte cultural para receber um projeto tão importante para a comunidade e até mesmo para a educação cultural do nosso povo”, elogia.





O povo na praça



O poeta já dizia: “a praça é do povo”. Quando uma série de atividades é planejada e executada pensando nisso, o sucesso é garantido. “Todo ano a gente vem. Esse ano a praça tá muito bonita, as crianças estão aproveitando bastante”, diz a gerente financeira Sônia Gonçalves.



Ao longo do fim de semana a praça Governador Valadares foi um dos pontos mais visitados de Araxá. “Esse ano superou os outros. Nós achamos que está mais bonita a decoração e as atividades que estão sendo desenvolvidas também estão bem melhores”, ressalta o construtor Roberto José da Cruz que havia acabado de acompanhar a filha numa oficina de pintura de rosto.



Além desta, as crianças se divertem em desenhos, recortes, pinturas e têm ainda a oportunidade uma de uma experiência ligada à culinária com a produção de cupcakes de chocolate e biscoitos de Natal no formato de pinheiro e boneco de neve. Elas podem confeitar e têm a opção de embalar e levar para casa ou comer na hora. “Gostamos demais e, com certeza, vamos voltar em outros dias”, antecipa a secretária Valéria Aparecida Silva.



Gustavo Henrique é do Sul de Minas e chegou há um mês em Araxá. Ele levou a família para conhecer as atividades e a decoração da praça e conta que todos ficaram impressionados. “Tudo muito bem montado, bonito, organizado, movimentado e de graça. Achamos muito bom e vamos trazer a criança outras vezes”.



A Vila do Noel fica aberta diariamente de 17h às 20h. Todos os dias também ocorrem apresentações culturais. “É muito importante podermos relembrar essa data que é tão significativa e comemorar ela com um evento deste aqui, com uma estrutura desta é bom demais”, diz Jorge Marcos inspetor de qualidade.



Programação:

Quarta-Feira (11)

Teatro Municipal

19h30 Vidançarte – Escola de Dança e Arte



Vila do Noel – Praça Governador Valadares

17h30 – Atividades para crianças



Itinerantes

14h – Coral AABB Comunidade no Banco do Brasil





Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Teatro Municipal + Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes