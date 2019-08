“Fliaraxá e a Literatura Araxaense” é tema do Sempre Um Papo em Araxá

Dois meses depois do Fliaraxá é hora de relembrar os momentos mais marcantes do Festival e discutir os caminhos da literatura araxaense. Por isso, o Sempre um Papo convidou alguns escritores da cidade, que participaram do Fliaraxá 2019 para debater a influência do evento no fortalecimento da cultura local. O projeto vai receber os escritores Vilma Cunha Duarte, vice-presidente da Academia Araxaense de Letras, Francisco Ilídio, também professor do UniAraxá, Heleno Álvares, Melina Costa, Padre Jovandir Batista e os curadores locais do Fliaraxá, Rafael Noli, Luiz Humberto França e Rodrigo Feres. O evento “Fliaraxá e a Literatura Araxaense” será no dia 19 de agosto, segunda-feira, às 19h30, no Teatro Municipal, com entrada gratuita.

Nessa roda de conversa, mediada pelo idealizador do Sempre um Papo, Afonso Borges, a ideia é saber de que forma o Fliaraxá 2019 e os anteriores contribuíram para alavancar o segmento na cidade. Ouvindo a experiência de cada um, do público e procurando entender o que é preciso fazer para um futuro ainda melhor para a literatura araxaense e o que pode ser feito para que ela ocupe mais espaço e seja cada vez mais reconhecida.

Heleno Álvares

Poeta, jornalista e compositor letrista. Tem cinco livros lançados, todos de modo independente. O primeiro é “Desordem Contemporânea”, seguido de “Observatório Insólito”, “O Escambau” e “Labirintos”, que é uma reunião de poesias que partem das percepções do mundo e das experiências de vida. A intenção é que cada leitor(a) se perca nesses labirintos, onde a saída passa a ser a própria poesia. O mais recente é “Curtas Linguagens”.

Melina Costa

Advogada, Licenciada em História. E também Pedagoga, pós-graduada em Docência no Ensino Superior e em Educação Empreendedora. Gestora de Equipe de Mulheres e Guardiã de Círculos de Mulheres. Alinhada com a força do feminino é realizadora do Circuito Florescer com o propósito de aproximar e conectar Mulheres, seus saberes e talentos, através de Workshops, Oficinas, Círculos, Rodas de Conversa e de Leitura. Autora do livro “Florescer- Reflexões para Mulheres”.

Vilma Cunha Duarte

Escritora, contista, cronista, repentista, poetisa. Formada em Letras: Língua e Literatura: Inglesa Portuguesa e Brasileira. Pós-graduada em Literatura e Língua Portuguesa, com cursos e seminários no Brasil e exterior. Colunista, é membro da Academia Araxaense de Letras, da Academia de Letras do Triângulo, da Academia Municipalista de Letras de Belo Horizonte e membro correspondente de academia da França e Portugal. Tem seis livros publicados, além de participação em 20 Antologias.

Francisco Ilídio Ferreira Rocha

Possui graduação em Bacharelado em Direito, especialização em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Direito pela Universidade de França e Doutor em Direito Penal pela PUC-SP. Atualmente, é professor do Centro Universitário do Planalto de Araxá. Possui experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal, Sociologia e Filosofia. É autor de vários artigos científicos nas áreas de ciências criminais e bioética, capítulos em obras jurídicas e autor do livro Manual de Biodireito pela Editora D’Plácido.

Jovandir Batista

É educador, padre e coach. Fez os estudos filosóficos e teológicos pela PUC-Minas e Salesiana de Roma. Tem várias especializações, entre elas a de Educador Social pela Católica de Brasília, Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Gestão em Salesianidade pela Unisal. Como Coach, tem três certificações pelo Instituto Brasileiro de Coaching.

Serviço

Sempre Um Papo – “Fliaraxá e a Literatura Araxaense”, com os autores Vilma Cunha Duarte, Francisco Ilídio, Heleno Álvares, Melina Costa e Padre Jovandir Batista.

Dia 19 de agosto, segunda-feira, às 19h30, no Teatro Municipal de Araxá – Av. Antônio Carlos, s/n – Centro, Araxá

Informações: (34) 3691-7011 – www.sempreumpapo.com.br

Entrada gratuita.