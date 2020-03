Fred Melo Paiva lança livros e fala sobre jornalismo, futebol e literatura no Sempre Um Papo

O Sempre Um Papo e a CBMM recebem o jornalista, cronista e atleticano Fred Melo Paiva para o debate sobre o tema “ Jornalismo, Futebol e Literatura” e autógrafos em dois de seus livros “O Atleticano Vai ao Paraíso” (Edição do autor) e “Bandido Raça Pura — e Outros 35 Perfis se Ilustres Mais ou Menos Virtuosos, Notáveis Anônimos, Cães, Ratos, Urubus e Coisas Supostamente Inanimadas” (Arquipélago Editorial). O evento será no dia 17 de março, terça-feira, às 19h30, no Salão do Tribunal do Júri, no Uniaraxá, com entrada gratuita. A mediação será do jornalista Velber Viana. Pede-se a doação de livros literários novos ou usados para o projeto de bibliotecas comunitárias do Sempre Um Papo. Haverá tradução em libras.

“O Atleticano Vai Ao Paraíso”

Edição do autor / produto oficial do Clube Atlético Mineiro, 200 páginas, 2013

O livro reúne 78 crônicas originalmente publicadas no Estado de Minas, onde o autor assina coluna semanal sobre o Clube Atlético Mineiro, seu time do coração. Livro de arte impresso em papel jornal de folhas de duplas, traz ainda 95 fotografias de Gabriel Castro e direção de arte de Renata Zincone, premiada pelo Art Directors Club de Nova York por seu trabalho na revista Trip.

As crônicas de Fred Melo Paiva perpassam um período de dois anos, do quase rebaixamento do Atlético em 2011 até a conquista da Libertadores em 2013. O autor, jornalista que já fez parte das redações de Playboy, Veja, Trip e O Estado de S. Paulo, é tido como um represente do “jornalismo literário” à brasileira, “dono de um dos melhores textos da imprensa brasileira”, nas palavras do também cronista Xico Sá, que escreve a orelha de O ATLETICANO. No livro, Fred Melo Paiva mergulha na alma do sofrido torcedor do Galo, deixando de lado as análises táticas e o futebolês. É livro de um apaixonado na busca por compreender a própria paixão e a de seu povo, o atleticano.

“Bandido Raça Pura — E Outros 35 Perfis de Ilustres Mais ou Menos Virtuosos, Notáveis Anônimos, Cães, Ratos, Urubus e Coisas Supostamente Inanimadas” – Arquipélago editorial, 255 páginas, 2014



Nesta obra, o jornalista Fred Melo Paiva reúne 35 perfis produzidos ao longo de sua carreira — de Cauby Peixoto a Oscar Niemeyer, de Cléo Pires a um campeoníssimo atleta paraolímpico, dos donos de uma casa de swing a Ronaldo Fenômeno, passando pelo último carcereiro do Carandiru, por Dorival Caymmi, por cachorros, urubus, e até pelo supostamente inanimado aparelho de ar-condicionado. Entre os arroubos da juventude punk que o formou e a elegância de uma escrita forjada nas melhores redações do jornalismo mensal, Fred Melo Paiva produz em BANDIDO um jornalismo literário que passeia pelo ironia fina, a informação precisa e o texto surpreendente.

Com textos originalmente publicados em veículos como o Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e revista Trip, BANDIDO apresenta a “narrativa preciosa” de seu autor, segundo prefácio do também jornalista Ricardo Sette. “Ela contém uma série de elementos raros — a irreverência contida e educada, o uso dosado da primeira pessoa sem a arrogância tão comum adotada nesses casos, jogos de palavras delicados e sutis, resultando em achados inteligentes e divertidos, muito distantes dos trocadilhos batidos ou baratos”.

Serviço:

Sempre Um Papo com Fred Melo Paiva

Dia 17 de março , terça-feira, às 19h30, no salão do Tribunal do Júri, no Uniarará – Av. Ministro Olavo Drummond, 05 _ bairro São Geraldo/Araxá. Entrada gratuita.

Informações: 31 32611501 – www.sempreumpapo.com.br