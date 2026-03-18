Fundação Cultural Calmon Barreto empossa 17 novos aprovados no concurso público

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) deu posse a 17 novos servidores aprovados no concurso público da instituição, na tarde desta quarta-feira (18). A cerimônia marcou a entrada de profissionais para cargos de técnico administrativo, tecelãs, monitores de museus e serviços gerais, com atuação nos setores de museus, artesanato, escola de música, projetos e sede administrativa.

A presidente da FCCB, Madalena Aguiar, ressalta a importância da chegada dos novos servidores.

“A chegada desses novos profissionais representa um avanço importante. Estamos reforçando nossa equipe em áreas essenciais, o que contribui diretamente para melhorar o atendimento, ampliar as ações culturais, valorizar os profissionais e fortalecer ainda mais o nosso patrimônio. Eles atuarão nos museus, que, a cada ano que passa, têm aumento no número de visitantes, na escola de música, no setor de projetos, além de novas tecelãs para dar continuidade à preservação do ofício do tear”, destaca.