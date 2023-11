Fundação Cultural Calmon Barreto recebe Festival Saberes e Sabores de quinta a domingo

Fortalecer e valorizar a mineiridade, com o que há de melhor na gastronomia. Com esta proposta, o evento Saberes e Sabores 2023 acontece entre os dias 9 e 12 de novembro, de quinta a domingo, na Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

Com entrada gratuita, o evento destaca ao público gastronomias típicas, palestras, oficinas, lançamentos de livros, shows, área kids, aulas com os grandes chefs, degustação de pratos da culinária mineira e de drinks.

A estrutura está conta com acessibilidade e 14 estandes. “Araxá é considerada a capital da cultura e da gastronomia das Gerais, com alta representatividade nos reconhecidos sabores mineiros. O festival vem para fortalecer as nossas raízes, valorizar e dar voz a toda essa riqueza e diversidade mineira”, diz o organizador Armando de Angelis.

A curadora Rosilene Campolina ressalta que este ano o festival busca elevar a representatividade da mulher. “Teremos apresentações de grandes chefs mineiras, que terão destaque nesta edição, com homenagem ao protagonismo feminino na gastronomia, justamente na cidade onde viveu e se tornou conhecida a destemida Dona Beja”, conta.

Com parceria da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e FCCB, do Virgilius Palace Hotel, a edição 2023 do festival conta com o patrocínio master da CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Cemig, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Rio Branco Energias, Zema e Stadt Jever também são patrocinadoras do evento. A promoção é da De Angelis e Tri Ciclo Produções.

Programação Cultural

09/11 – Quinta

– 18h: Palestra de abertura com Armando de Angelis e Rosilene Campolina;

– 19h: Manga Rosa (Jazz);

– 21h: Julia Ribas e Nestor Lombida no piano.

10/11 – Sexta

– 19h: Jazz a Três;

– 21h: MW Trio – Blues.

11/11- Sábado

– 19h: John Big Band;

– 21h: Tiago Martins Quarteto convida Ludy Rocha – Jazz, Blues e Rock.

12/11 – Domingo

– 13h: Danilo Samba Choro;

– 15h: Os Arachás Samba.

A programação completa está disponível no Instagram: ( @saberesesaboresdearaxa ).